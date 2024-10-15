Челябинский врач выиграла у знатоков «Что Где Когда?» 100 тысяч рублей. Видео

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Знатоки шоу «Что? Где? Когда?» не знали о причине перекрытия дорог в Китае
Знатоки шоу «Что? Где? Когда?» не знали о причине перекрытия дорог в Китае Фото:

Врач-эпидемиолог из Челябинска Эмира Нуритдинова одержала победу над командой знатоков в осенней серии игр «Что? Где? Когда?», выиграв 100 тысяч рублей. В эфире программы на Первом канале участники не смогли ответить на вопрос о причине перекрытия дорог в Китае.

«Дороги в эти периоды используют не для автомобилей. Для чего же нужен асфальт? Два-три раза в год в Китае собирают урожай. Асфальт в жаркую погоду отлично нагревается. Эти большие площади фермеры используют для сушки риса и кукурузы. Счет 1:0 в пользу телезрителей, 100 тысяч рублей получит Эмира Нуритдинова», — сказал в эфире ведущий программы.

Перед тем как стала известна истинная причина перекрытия дорог в Китае, ситуация на шоу накалилась, потому что один из гостей знал ответ, но предпочел не помогать команде знатоков. В выделенное время для обдумывания вопроса команда умников предложила более десяти вариантов: от миграции животных до введения таких мер для фотосессий туристов. Однако ни один из них не оказался верным. Денежный приз отправился к челябинке.

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Врач-эпидемиолог из Челябинска Эмира Нуритдинова одержала победу над командой знатоков в осенней серии игр «Что? Где? Когда?», выиграв 100 тысяч рублей. В эфире программы на Первом канале участники не смогли ответить на вопрос о причине перекрытия дорог в Китае. «Дороги в эти периоды используют не для автомобилей. Для чего же нужен асфальт? Два-три раза в год в Китае собирают урожай. Асфальт в жаркую погоду отлично нагревается. Эти большие площади фермеры используют для сушки риса и кукурузы. Счет 1:0 в пользу телезрителей, 100 тысяч рублей получит Эмира Нуритдинова», — сказал в эфире ведущий программы. Перед тем как стала известна истинная причина перекрытия дорог в Китае, ситуация на шоу накалилась, потому что один из гостей знал ответ, но предпочел не помогать команде знатоков. В выделенное время для обдумывания вопроса команда умников предложила более десяти вариантов: от миграции животных до введения таких мер для фотосессий туристов. Однако ни один из них не оказался верным. Денежный приз отправился к челябинке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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