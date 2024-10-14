Экс-силовик из ХМАО попался на сливе данных обвиняемым по делу об убийстве бизнесмена

Бывший силовик из Сургута (ХМАО) стал фигурантом уголовного дела из-за слива данных обвиняемых по делу об убийстве бизнесмена. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам
«Есть информация, что он слил некую информацию обвиняемым в убийстве. Дело расследует первый отдел Следственного комитета по особо важным делам», — сообщил источник. Экс-силовику грозит ответственность по статьям 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
Убийство бизнесмена произошло весной. Возле дома № 55 на улице Мира мужчина в маске в упор расстрелял сургутянина на глазах у его семьи, а затем скрылся. Позже следователи совместно с сотрудниками полиции задержали его.
Ранее URA.RU также рассказывало о причинах убийства. Следствие склоняется к версии, что причиной стали криминальные разборки.
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