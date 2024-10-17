Мэрия Челябинска разрешила бизнесмену Ивану Зонову переделать дом в частном секторе под ресторан. Информация об этом опубликована на сайте мэрии Челябинска.
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство здания общественного питания). Объект расположен в территориальной зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах развития по улице Кудрявцева в Калининском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.
Площадь участка составляет 1 297 квадратных метров. Реконструкция дома будет производиться на участке, принадлежащем инициатору проекта Ивану Зотову. Дом находится в Калининском районе на улице Кудрявцева.
Ранее в Челябинске прошли общественные обсуждения по вопросу реконструкции жилого дома, расположенного в зоне жилой застройки к Калининском районе города. В ходе обсуждений у участников вопросов не возникло, решение было принято в пользу инициатора.
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