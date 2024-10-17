Власти разрешили челябинскому бизнесмену открыть ресторан в частном секторе. Скрин

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Под ресторан предприниматель переделает дом по улице Кудрявцева в Калининском районе
Под ресторан предприниматель переделает дом по улице Кудрявцева в Калининском районе Фото:

Мэрия Челябинска разрешила бизнесмену Ивану Зонову переделать дом в частном секторе под ресторан. Информация об этом опубликована на сайте мэрии Челябинска.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство здания общественного питания). Объект расположен в территориальной зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах развития по улице Кудрявцева в Калининском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.

Площадь участка составляет 1 297 квадратных метров. Реконструкция дома будет производиться на участке, принадлежащем инициатору проекта Ивану Зотову. Дом находится в Калининском районе на улице Кудрявцева.

Ранее в Челябинске прошли общественные обсуждения по вопросу реконструкции жилого дома, расположенного в зоне жилой застройки к Калининском районе города. В ходе обсуждений у участников вопросов не возникло, решение было принято в пользу инициатора.

Площадь участка под застройку составляет одну тысячу 297 квадратных метров
Площадь участка под застройку составляет одну тысячу 297 квадратных метров
Фото:

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Мэрия Челябинска разрешила бизнесмену Ивану Зонову переделать дом в частном секторе под ресторан. Информация об этом опубликована на сайте мэрии Челябинска. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство здания общественного питания). Объект расположен в территориальной зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах развития по улице Кудрявцева в Калининском районе города Челябинска», — сообщается на сайте. Площадь участка составляет 1 297 квадратных метров. Реконструкция дома будет производиться на участке, принадлежащем инициатору проекта Ивану Зотову. Дом находится в Калининском районе на улице Кудрявцева. Ранее в Челябинске прошли общественные обсуждения по вопросу реконструкции жилого дома, расположенного в зоне жилой застройки к Калининском районе города. В ходе обсуждений у участников вопросов не возникло, решение было принято в пользу инициатора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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