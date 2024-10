Кто такой Лиам Пейн, смерть которого обсуждают в сети

Умер солист группы One Direction Лиам Пейн

Ему был 31 год Фото: Vianney Le Caer/AP/TASS

Шокирующая новость потрясла зарубежный мир музыки 16 октября: Лиам Пейн, звезда группы One Direction, трагически ушел из жизни в отеле в Аргентине, упав с балкона третьего этажа. Причина смерти пока официально не названа. Однако ряд зарубежных СМИ со ссылкой на источники утверждают, что перед трагедией певец употреблял наркотики. За считанные часы до смерти 31-летний артист поделился постом в социальных сетях, в котором опубликовал фотографии со своей девушкой.

Что известно о смерти Лиама Пейна

Британский певец Лиам Пейн, известный по участию в группе One Direction, скончался после падения с балкона третьего этажа отеля Casa Sur в Буэнос-Айресе. Лиам Пейн опубликовал фото с девушкой за несколько часов до трагедии, сообщив, что хочет остаться в Аргентине подольше.

В одном из видео, опубликованном незадолго до трагедии, он сказал, что это был «прекрасный день здесь, в Аргентине». «Просто наслаждаюсь кофе и завтраком, хотя сейчас около часа дня, — сказал он. — Буквально сплю каждый день до 12. Мы такие неудачники».

Звезда приехала в Буэнос-Айрес 2 октября на концерт бывшего коллеги по One Direction Найла Хорана. Девушка Пейна рассказала, что они планировали отдыхать пять дней, но она уехала раньше, а музыкант остался на две недели.

В его номере нашли наркотики и запрещенные вещества. Спасатели прибыли через семь минут после падения и обнаружили Пейна во внутреннем дворике отеля, однако певец уже скончался от травм.

Зарубежные СМИ публикуют аудиозапись звонка в службу экстренной помощи 911, в которой управляющий отелем перед инцидентом сообщил о госте, который находится в алкогольном и наркотическом опьянении и «разносит» номер. Сотрудник отеля срочно вызвал медиков.

Почему погиб Лиам Пейн

На данный момент основной вероятной причиной смерти Лиама Пейна считают суицид. Однако точную причину установят только после вскрытия, которое проведут медики. Тело певца уже находится в морге. Глава государственной системы неотложной медпомощи Альберто Кресченти в эфире аргентинского телевидения отказался отвечать на вопросы об инциденте.

Участники группы One Direction Найл Хоран, Лиам Пейн, Гарри Стайлс и Луи Томлинсон во время выступления на церемонии вручения премий American Music Awards на сцене Microsoft Theatre Фото: Matt Sayles/AP/TASS

Певец несколько лет назад открыто жаловался на проблемы со здоровьем. В 2021 году он дал откровенное интервью, в котором признался, что на фоне успеха группы One Direction у него развилась депрессия. Также он упоминал о своей борьбе с наркотической и алкогольной зависимостями.

Эти проблемы продолжались даже после распада группы, когда каждый из участников начал сольную карьеру. Однако в 2023 году Лиам заявил, что уже полгода не прибегает к использованию запрещенных веществ.

Что известно о Лиаме Пейне и группе One Direction

Лиам Пейн родился 29 августа 1993 года в Великобритании, вырос в семье медсестры и слесаря, у него есть две старшие сестры. При рождении у него были проблемы с правой почкой, но врачи смогли стабилизировать его состояние.

Пейн был с детства увлечен музыкой: пел в коляске и копировал любимых исполнителей, особенно Oasis. В школе он активно участвовал в постановках и был солистом хора. Спорт также занимал важное место в его жизни, но музыка все же победила.

В 14 лет Пейн дебютировал на шоу The X Factor, войдя в топ-25. В 2010 году он вернулся и впечатлил жюри исполнением Cry Me a River. Тогда Николь Шерзингер предложила создать группу, и так возник One Direction. Несмотря на третье место в шоу, группа стала культовой.

Первый альбом Up All Night (2011) принес им успех, а хит What Makes You Beautiful получил платиновый статус. Второй альбом Take Me Home, выпущенный годом позднее, также завоевал чарты. Группа создала еще несколько альбомов, в том числе Midnight Memories и Made in the A. M., и даже снялась в фильме «One Direction: Где мы сейчас». В 2014 году коллектив распался, и Лиам стал последним, кто начал сольную карьеру.

Сольная карьера Пейна началась с синглов Strip That Down и Get Low (2017). В 2018 году он записал саундтрек к фильму «50 оттенков свободы». В 2019 году вышел его первый альбом LP1, но он не достиг ожидаемого успеха. В 2023 году Лиам планировал второй альбом и тур, но проблемы со здоровьем помешали этим планам.

Поклонники надеялись на воссоединение One Direction, и Лиам подтверждал обсуждения, но плотные графики участников не позволили этого. В итоге группа вновь так и не объединилась.

Возлюбленная экс-участника музыкальной группы One Direction Лиама Пейна Кейт Кэссиди мечтала об отношениях с певцом с детства. Фото: Vianney Le Caer/AP/TASS

Как в обществе отреагировали на гибель Лиама Пейна

Смерть Лиама Пейна вызвала шок среди фанатов и участников музыкального мира. Так, бывший ведущий X Factor — шоу, которое сделало певца знаменитым, — сказал, что Пейн «всегда был радостью», уделял всем время, был скромным и вежливым. Многие известные артисты также отреагировали на трагедию, выразив соболезнования и скорбь.

Поклонники певцы из разных уголков мира выражают свое недоумение и горе в соцсетях: они признаются, что им трудно поверить в произошедшее и сдерживать слезы. Многие из них приезжают на место гибели актера. Так, одна из фанаток, приехав к отелю, где погиб певец, расплакалась, объяснив, что слушает One Direction с 11 лет, но ни разу не видела их вживую. «Всегда были разговоры о воссоединении, но теперь этого не произойдет», — сказала она.

Фанаты по всему миру скорбят из-за смерти Лиана Пейна Фото: Natacha Pisarenko/AP/TASS