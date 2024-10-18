18 октября 2024

В Сургуте отрегулируют новый светофор, создавший огромную пробку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водители Сургута пожаловались на пробки из-за нового светофора
Водители Сургута пожаловались на пробки из-за нового светофора Фото:

Днем 18 октября на пересечении проспекта Пролетарский и улицы Взлетная заработал новый светофор. Объект вызвал массу негодования у автолюбителей, так как создал большую пробку и затруднил движение. Сотрудники СГМУП «Дорремтех» сообщили, что знают о проблеме и пообещали справить ее в течение нескольких дней.

«Сейчас сотрудники предприятия мониторят ситуацию на данном участке, мы в курсе проблемы. Уже в понедельник планируется первая корректировка, далее снова мониторинг и при необходимости следующая перенастройка. Мы все заинтересованы в том, чтобы снять остроту ситуации», — рассказали SiTV.RU специалисты.

Появление светофора связано с близостью школ и детских садов. Как проблему водители отметили включение зеленого сигнала при нажатии кнопки. По их словам, дети ходят не организованно, из-за чего и возникает постоянная задержка.

Недавно автомобилисты жаловались на пробки на Югорском тракте, которые образовались из-за перекрытия дороги. Движение было ограничено из-за наледи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Днем 18 октября на пересечении проспекта Пролетарский и улицы Взлетная заработал новый светофор. Объект вызвал массу негодования у автолюбителей, так как создал большую пробку и затруднил движение. Сотрудники СГМУП «Дорремтех» сообщили, что знают о проблеме и пообещали справить ее в течение нескольких дней. «Сейчас сотрудники предприятия мониторят ситуацию на данном участке, мы в курсе проблемы. Уже в понедельник планируется первая корректировка, далее снова мониторинг и при необходимости следующая перенастройка. Мы все заинтересованы в том, чтобы снять остроту ситуации», — рассказали SiTV.RU специалисты. Появление светофора связано с близостью школ и детских садов. Как проблему водители отметили включение зеленого сигнала при нажатии кнопки. По их словам, дети ходят не организованно, из-за чего и возникает постоянная задержка. Недавно автомобилисты жаловались на пробки на Югорском тракте, которые образовались из-за перекрытия дороги. Движение было ограничено из-за наледи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...