В Сургуте отрегулируют новый светофор, создавший огромную пробку

Днем 18 октября на пересечении проспекта Пролетарский и улицы Взлетная заработал новый светофор. Объект вызвал массу негодования у автолюбителей, так как создал большую пробку и затруднил движение. Сотрудники СГМУП «Дорремтех» сообщили, что знают о проблеме и пообещали справить ее в течение нескольких дней.
«Сейчас сотрудники предприятия мониторят ситуацию на данном участке, мы в курсе проблемы. Уже в понедельник планируется первая корректировка, далее снова мониторинг и при необходимости следующая перенастройка. Мы все заинтересованы в том, чтобы снять остроту ситуации», — рассказали SiTV.RU специалисты.
Появление светофора связано с близостью школ и детских садов. Как проблему водители отметили включение зеленого сигнала при нажатии кнопки. По их словам, дети ходят не организованно, из-за чего и возникает постоянная задержка.
Недавно автомобилисты жаловались на пробки на Югорском тракте, которые образовались из-за перекрытия дороги. Движение было ограничено из-за наледи.
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