Беспилотник Хезболлы атаковал резиденцию Нетаньяху

Личная резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии была атакована дроном-камикадзе. Он был выпущен из Ливана утром, сообщили в израильских СМИ.
«Cообщается, что личная резиденция премьера Израиля Нетаньяху в Кесарии подверглась атаке БПЛА-камикадзе, выпущенного из Ливана сегодня утром», — написали в The Jerusalem Post. Там отметили прямое попадание БПЛА в здание. Подчеркивается, что Кесария расположена в 70 километрах от Ливана.
В канале добавили, что офис премьера Израиля не комментирует местонахождение Нетаньяху в момент атаки. Также введена цензура на публикации об этом происшествии, сообщили в канале. У места крушения дрона дороги перекрыты полицией, на месте присутствуют машины медицинских служб.
Напряженность на ливанско-израильской границе сохраняется с начала военных действий в Газе в 2023 году. Ливанская организация «Хезболла» осуществляет обстрелы территории северного Израиля, и страна отвечает тем же.
С начала октября 2024 года Израиль приступил к наземной операции на юге Ливана. А 12 октября произошла атака ракетами со стороны боевиков ливанской группировки, целями которой стали город Тверия, командный центр в Цфате, а также военные казармы и завод по производству взрывчатых материалов.
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