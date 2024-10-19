Беспилотник Хезболлы атаковал резиденцию Нетаньяху

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Офис премьер-министра Израиля не раскрывает местонахождение Биньямина Нетаньяху в момент атаки
Офис премьер-министра Израиля не раскрывает местонахождение Биньямина Нетаньяху в момент атаки Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Личная резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии была атакована дроном-камикадзе. Он был выпущен из Ливана утром, сообщили в израильских СМИ.

«Cообщается, что личная резиденция премьера Израиля Нетаньяху в Кесарии подверглась атаке БПЛА-камикадзе, выпущенного из Ливана сегодня утром», — написали в The Jerusalem Post. Там отметили прямое попадание БПЛА в здание. Подчеркивается, что Кесария расположена в 70 километрах от Ливана. 

В канале добавили, что офис премьера Израиля не комментирует местонахождение Нетаньяху в момент атаки. Также введена цензура на публикации об этом происшествии, сообщили в канале. У места крушения дрона дороги перекрыты полицией, на месте присутствуют машины медицинских служб.

Напряженность на ливанско-израильской границе сохраняется с начала военных действий в Газе в 2023 году. Ливанская организация «Хезболла» осуществляет обстрелы территории северного Израиля, и страна отвечает тем же.

С начала октября 2024 года Израиль приступил к наземной операции на юге Ливана. А 12 октября произошла атака ракетами со стороны боевиков ливанской группировки, целями которой стали город Тверия, командный центр в Цфате, а также военные казармы и завод по производству взрывчатых материалов.

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Личная резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии была атакована дроном-камикадзе. Он был выпущен из Ливана утром, сообщили в израильских СМИ. «Cообщается, что личная резиденция премьера Израиля Нетаньяху в Кесарии подверглась атаке БПЛА-камикадзе, выпущенного из Ливана сегодня утром», — написали в The Jerusalem Post. Там отметили прямое попадание БПЛА в здание. Подчеркивается, что Кесария расположена в 70 километрах от Ливана.  В канале добавили, что офис премьера Израиля не комментирует местонахождение Нетаньяху в момент атаки. Также введена цензура на публикации об этом происшествии, сообщили в канале. У места крушения дрона дороги перекрыты полицией, на месте присутствуют машины медицинских служб. Напряженность на ливанско-израильской границе сохраняется с начала военных действий в Газе в 2023 году. Ливанская организация «Хезболла» осуществляет обстрелы территории северного Израиля, и страна отвечает тем же. С начала октября 2024 года Израиль приступил к наземной операции на юге Ливана. А 12 октября произошла атака ракетами со стороны боевиков ливанской группировки, целями которой стали город Тверия, командный центр в Цфате, а также военные казармы и завод по производству взрывчатых материалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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