В ХМАО женщина попала под колеса авто на пешеходном переходе

В Нижневартовске (ХМАО) в поселке Магистральном вечером 20 октября водитель легковушки сбил женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу. О произошедшем очевидцы сообщили в соцсети.
«В старом Нижневартовске, в поселке Магистральном сбили женщину», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск». Уточняется, что пострадавшая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU пояснили, что женщина выбежала на дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Ее с травмами доставили в больницу. Водитель в момент ДТП был трезв.
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