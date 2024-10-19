19 октября 2024
18 октября 2024

В ХМАО женщина попала под колеса авто на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина в момент ДТП шла по пешеходному переходу
Женщина в момент ДТП шла по пешеходному переходу Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в поселке Магистральном вечером 20 октября водитель легковушки сбил женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу. О произошедшем очевидцы сообщили в соцсети.

«В старом Нижневартовске, в поселке Магистральном сбили женщину», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск». Уточняется, что пострадавшая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU пояснили, что женщина выбежала на дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Ее с травмами доставили в больницу. Водитель в момент ДТП был трезв.

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В Нижневартовске (ХМАО) в поселке Магистральном вечером 20 октября водитель легковушки сбил женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу. О произошедшем очевидцы сообщили в соцсети. «В старом Нижневартовске, в поселке Магистральном сбили женщину», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск». Уточняется, что пострадавшая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU пояснили, что женщина выбежала на дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Ее с травмами доставили в больницу. Водитель в момент ДТП был трезв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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