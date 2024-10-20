20 октября 2024

Названы главные ошибки во время завтрака, приводящие к ожирению

Диетолог Лаук: к ожирению приводят низкий уровень белка и кофе натощак
© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня Лес: кофейный сбор по пятницам. Тюмень, пена, кофе
Кофе натощак может привести к ожирению и резкому скачку уровня кортизола Фото:

Черный кофе натощак и недостаточное количество белка во время завтрака могут привести к ожирению. Об этом заявила диетолог Сара Лаук.

«Черный кофе натощак может привести к тому, что у женщин будет накапливаться больше жира на животе. Также это способно привести к резкому скачку уровня кортизола, что приводит к гормональному дисбалансу и ожирению. Второй ошибкой, которую совершают женщины во время завтрака, является недостаток белка. Это может усилить нездоровую тягу к еде и привести к потере мышечной массы. Употребление достаточного количества белка также необходимо для здорового старения», — приводит слова Лаук издание The Times of India.

Спортивный диетолог Кэтрин Джервасио заявила, что орехи, оливковое масло и авокадо помогают в борьбе с лишним весом. Эти продукты способствуют нормализации обмена веществ. В стремлении похудеть помогут и продукты, богатые клетчаткой: овес, морковь, семена чиа, малина и другие.

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Черный кофе натощак и недостаточное количество белка во время завтрака могут привести к ожирению. Об этом заявила диетолог Сара Лаук. «Черный кофе натощак может привести к тому, что у женщин будет накапливаться больше жира на животе. Также это способно привести к резкому скачку уровня кортизола, что приводит к гормональному дисбалансу и ожирению. Второй ошибкой, которую совершают женщины во время завтрака, является недостаток белка. Это может усилить нездоровую тягу к еде и привести к потере мышечной массы. Употребление достаточного количества белка также необходимо для здорового старения», — приводит слова Лаук издание The Times of India. Спортивный диетолог Кэтрин Джервасио заявила, что орехи, оливковое масло и авокадо помогают в борьбе с лишним весом. Эти продукты способствуют нормализации обмена веществ. В стремлении похудеть помогут и продукты, богатые клетчаткой: овес, морковь, семена чиа, малина и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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