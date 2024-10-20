Названы главные ошибки во время завтрака, приводящие к ожирению

Черный кофе натощак и недостаточное количество белка во время завтрака могут привести к ожирению. Об этом заявила диетолог Сара Лаук.
«Черный кофе натощак может привести к тому, что у женщин будет накапливаться больше жира на животе. Также это способно привести к резкому скачку уровня кортизола, что приводит к гормональному дисбалансу и ожирению. Второй ошибкой, которую совершают женщины во время завтрака, является недостаток белка. Это может усилить нездоровую тягу к еде и привести к потере мышечной массы. Употребление достаточного количества белка также необходимо для здорового старения», — приводит слова Лаук издание The Times of India.
Спортивный диетолог Кэтрин Джервасио заявила, что орехи, оливковое масло и авокадо помогают в борьбе с лишним весом. Эти продукты способствуют нормализации обмена веществ. В стремлении похудеть помогут и продукты, богатые клетчаткой: овес, морковь, семена чиа, малина и другие.
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