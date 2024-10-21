В Перми подрядчик за 19,2 млн рублей снесет дома на шоссе Космонавтов

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Дома снесут до 24 февраля 2025 года
Дома снесут до 24 февраля 2025 года Фото:

В Перми начали поиск подрядчика для сноса зданий на шоссе Космонавтов. Это необходимо для реконструкции дороги. Подрядчик получит за снос домов 19,2 млн рублей, сказано в конкурсной документации на сайте госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по реконструкции участка шоссе Космонавтов. Снос строений. Начальная цена — 19,2 млн рублей», — сказано в документах.

Уточняется, что здания сносят в рамках реконструкции шоссе Космонавтов на участке от улицы Свиязева до моста через Мулянку. А над улицами Промышленной и Оверятской появится двухуровневая развязка. Итоги аукциона подведут 11 ноября. По условиям договора, подрядчик должен будет снести здания до 24 февраля 2025 года.

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В Перми начали поиск подрядчика для сноса зданий на шоссе Космонавтов. Это необходимо для реконструкции дороги. Подрядчик получит за снос домов 19,2 млн рублей, сказано в конкурсной документации на сайте госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по реконструкции участка шоссе Космонавтов. Снос строений. Начальная цена — 19,2 млн рублей», — сказано в документах. Уточняется, что здания сносят в рамках реконструкции шоссе Космонавтов на участке от улицы Свиязева до моста через Мулянку. А над улицами Промышленной и Оверятской появится двухуровневая развязка. Итоги аукциона подведут 11 ноября. По условиям договора, подрядчик должен будет снести здания до 24 февраля 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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