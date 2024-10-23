Kan: беспилотник «Хезболлы» попал точно в окно спальни Нетаньяху

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург , хулиганство, удар, ярость, витрина, окно, осколок, трещина в стекле, обстрел
БПЛА группировкой «Хезболла» в резиденцию Нетаньяху попал в окно его спальни Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный группировкой «Хезболла», атаковавший резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии попал ровно в окно его спальни. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan.

Новость по теме
Почему Израиль воюет с Ливаном

«БПЛА попал прямо в спальню семьи Нетаньяху», — сообщила радиостанция Kan. Отмечается, что в момент атаки Нетаньяху и его супруга Сара в резиденции не находились.

По данным радиостанции, в тот же день группировкой был запущен еще один БПЛА. Однако он до цели не долетел, а врезался в другое здание в Кесарии.

Ранее сообщалось, что личную резиденцию премьер-министра Израиля атаковали с помощью дрона-камикадзе. В израильских СМИ сообщили, что он был выпущен из Ливана утром.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный группировкой «Хезболла», атаковавший резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии попал ровно в окно его спальни. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan. «БПЛА попал прямо в спальню семьи Нетаньяху», — сообщила радиостанция Kan. Отмечается, что в момент атаки Нетаньяху и его супруга Сара в резиденции не находились. По данным радиостанции, в тот же день группировкой был запущен еще один БПЛА. Однако он до цели не долетел, а врезался в другое здание в Кесарии. Ранее сообщалось, что личную резиденцию премьер-министра Израиля атаковали с помощью дрона-камикадзе. В израильских СМИ сообщили, что он был выпущен из Ливана утром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...