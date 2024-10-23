Kan: беспилотник «Хезболлы» попал точно в окно спальни Нетаньяху

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный группировкой «Хезболла», атаковавший резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии попал ровно в окно его спальни. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan.
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный группировкой «Хезболла», атаковавший резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии попал ровно в окно его спальни. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan. «БПЛА попал прямо в спальню семьи Нетаньяху», — сообщила радиостанция Kan. Отмечается, что в момент атаки Нетаньяху и его супруга Сара в резиденции не находились. По данным радиостанции, в тот же день группировкой был запущен еще один БПЛА. Однако он до цели не долетел, а врезался в другое здание в Кесарии. Ранее сообщалось, что личную резиденцию премьер-министра Израиля атаковали с помощью дрона-камикадзе. В израильских СМИ сообщили, что он был выпущен из Ливана утром.