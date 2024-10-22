Жителей ХМАО предупредили об опасных консервах, вызывающих ботулизм

При консервации продуктов важно их тщательно вымыть и правильно обрабатывать банки. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, неправильная закатка может вызвать ботулизм.
«В банки закатываем разнообразные овощи, фрукты, ягоды, грибы, мясо и рыбу. <...> Неправильное консервирование может вызвать ботулизм. Бактерия Clostridium botulinum хорошо развивается в герметично закрытых консервах без доступа воздуха», — сообщили в telegram-канале управления.
Основные правила консервирования — тщательная мойка продуктов, обработка банок и крышек. Также при закатке огурцов или баклажанов важно добавлять уксусную кислоту строго по рецепту. Отмечается, что нельзя герметично закупоривать маринованные и соленые грибы.
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