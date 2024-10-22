22 октября 2024

Жителей ХМАО предупредили об опасных консервах, вызывающих ботулизм

© Служба новостей «URA.RU»
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В банки закатывают овощи, фрукты, ягоды, грибы, мясо и рыбу
В банки закатывают овощи, фрукты, ягоды, грибы, мясо и рыбу Фото:

При консервации продуктов важно их тщательно вымыть и правильно обрабатывать банки. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, неправильная закатка может вызвать ботулизм.

«В банки закатываем разнообразные овощи, фрукты, ягоды, грибы, мясо и рыбу. <...> Неправильное консервирование может вызвать ботулизм. Бактерия Clostridium botulinum хорошо развивается в герметично закрытых консервах без доступа воздуха», — сообщили в telegram-канале управления.

Основные правила консервирования — тщательная мойка продуктов, обработка банок и крышек. Также при закатке огурцов или баклажанов важно добавлять уксусную кислоту строго по рецепту. Отмечается, что нельзя герметично закупоривать маринованные и соленые грибы.

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При консервации продуктов важно их тщательно вымыть и правильно обрабатывать банки. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, неправильная закатка может вызвать ботулизм. «В банки закатываем разнообразные овощи, фрукты, ягоды, грибы, мясо и рыбу. <...> Неправильное консервирование может вызвать ботулизм. Бактерия Clostridium botulinum хорошо развивается в герметично закрытых консервах без доступа воздуха», — сообщили в telegram-канале управления. Основные правила консервирования — тщательная мойка продуктов, обработка банок и крышек. Также при закатке огурцов или баклажанов важно добавлять уксусную кислоту строго по рецепту. Отмечается, что нельзя герметично закупоривать маринованные и соленые грибы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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