Хирурги удалили челюсть свердловчанину и заменили ее цементом

Свердловские хирурги спасли челюсть мужчине с помощью импланта с антибиотиком
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр восстановительной медицины и реабилитации "РЖД-Медицина". Екатеринбург, рентгенкабинет, рентген, рак, рентгеновский снимок
Хирурги использовали имплант с антибиотиком (архивное фото) Фото:

В Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн хирурги провели операцию 39-летнему мужчине, у которого была разрушена челюсть на 25%. В процессе хирургического вмешательства были удалены некротические костные ткани, а также восстановлены исходное положение и форма нижней челюсти с использованием реконструктивной пластины из титана. Для предотвращения инфекционных осложнений в область между костными фрагментами был установлен спейсер, содержащий антибиотик.

«Благодаря целительному импланту врачи помогли 39-летнему пациенту, чья челюсть была на четверть разрушена. Мужчину мучили сильные боли, он с трудом мог принимать пищу и разговаривать. В ходе операции уральцу удалили омертвевшие костные ткани, восстановили правильное положение отломков и форму нижней челюсти с помощью реконструктивной титановой пластины и дополнительно установили в пространство между фрагментами костей спейсер с антибиотиком. Мужчине установили имплант с костным цементом и добавлением антибиотика. В данный момент рана заживает хорошо», — сообщили в официальном telegram-канале свердловского минздрава.

На втором этапе терапии предусмотрено удаление спейсера с последующей заменой дефекта костным трансплантатом. Применение спейсеров в лечении переломов костей лица увеличивает вероятность успешного исхода, снижает риск возникновения осложнений и способствует ускоренному восстановлению пациентов. Этот инновационный метод обеспечивает восстановление функций нижней челюсти и помогает пациентам вернуться к активной жизни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн хирурги провели операцию 39-летнему мужчине, у которого была разрушена челюсть на 25%. В процессе хирургического вмешательства были удалены некротические костные ткани, а также восстановлены исходное положение и форма нижней челюсти с использованием реконструктивной пластины из титана. Для предотвращения инфекционных осложнений в область между костными фрагментами был установлен спейсер, содержащий антибиотик. «Благодаря целительному импланту врачи помогли 39-летнему пациенту, чья челюсть была на четверть разрушена. Мужчину мучили сильные боли, он с трудом мог принимать пищу и разговаривать. В ходе операции уральцу удалили омертвевшие костные ткани, восстановили правильное положение отломков и форму нижней челюсти с помощью реконструктивной титановой пластины и дополнительно установили в пространство между фрагментами костей спейсер с антибиотиком. Мужчине установили имплант с костным цементом и добавлением антибиотика. В данный момент рана заживает хорошо», — сообщили в официальном telegram-канале свердловского минздрава. На втором этапе терапии предусмотрено удаление спейсера с последующей заменой дефекта костным трансплантатом. Применение спейсеров в лечении переломов костей лица увеличивает вероятность успешного исхода, снижает риск возникновения осложнений и способствует ускоренному восстановлению пациентов. Этот инновационный метод обеспечивает восстановление функций нижней челюсти и помогает пациентам вернуться к активной жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...