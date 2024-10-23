Хирурги удалили челюсть свердловчанину и заменили ее цементом

Свердловские хирурги спасли челюсть мужчине с помощью импланта с антибиотиком

23 октября 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Хирурги использовали имплант с антибиотиком (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн хирурги провели операцию 39-летнему мужчине, у которого была разрушена челюсть на 25%. В процессе хирургического вмешательства были удалены некротические костные ткани, а также восстановлены исходное положение и форма нижней челюсти с использованием реконструктивной пластины из титана. Для предотвращения инфекционных осложнений в область между костными фрагментами был установлен спейсер, содержащий антибиотик. «Благодаря целительному импланту врачи помогли 39-летнему пациенту, чья челюсть была на четверть разрушена. Мужчину мучили сильные боли, он с трудом мог принимать пищу и разговаривать. В ходе операции уральцу удалили омертвевшие костные ткани, восстановили правильное положение отломков и форму нижней челюсти с помощью реконструктивной титановой пластины и дополнительно установили в пространство между фрагментами костей спейсер с антибиотиком. Мужчине установили имплант с костным цементом и добавлением антибиотика. В данный момент рана заживает хорошо», — сообщили в официальном telegram-канале свердловского минздрава. На втором этапе терапии предусмотрено удаление спейсера с последующей заменой дефекта костным трансплантатом. Применение спейсеров в лечении переломов костей лица увеличивает вероятность успешного исхода, снижает риск возникновения осложнений и способствует ускоренному восстановлению пациентов. Этот инновационный метод обеспечивает восстановление функций нижней челюсти и помогает пациентам вернуться к активной жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн хирурги провели операцию 39-летнему мужчине, у которого была разрушена челюсть на 25%. В процессе хирургического вмешательства были удалены некротические костные ткани, а также восстановлены исходное положение и форма нижней челюсти с использованием реконструктивной пластины из титана. Для предотвращения инфекционных осложнений в область между костными фрагментами был установлен спейсер, содержащий антибиотик. «Благодаря целительному импланту врачи помогли 39-летнему пациенту, чья челюсть была на четверть разрушена. Мужчину мучили сильные боли, он с трудом мог принимать пищу и разговаривать. В ходе операции уральцу удалили омертвевшие костные ткани, восстановили правильное положение отломков и форму нижней челюсти с помощью реконструктивной титановой пластины и дополнительно установили в пространство между фрагментами костей спейсер с антибиотиком. Мужчине установили имплант с костным цементом и добавлением антибиотика. В данный момент рана заживает хорошо», — сообщили в официальном telegram-канале свердловского минздрава. На втором этапе терапии предусмотрено удаление спейсера с последующей заменой дефекта костным трансплантатом. Применение спейсеров в лечении переломов костей лица увеличивает вероятность успешного исхода, снижает риск возникновения осложнений и способствует ускоренному восстановлению пациентов. Этот инновационный метод обеспечивает восстановление функций нижней челюсти и помогает пациентам вернуться к активной жизни.