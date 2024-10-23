23 октября 2024

Полиция ищет мигрантов, напавших толпой на девушек в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция Нижневартовска устанавливает личности иностранцев, которые напали на девушек возле торгового центра
Полиция Нижневартовска устанавливает личности иностранцев, которые напали на девушек возле торгового центра Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полиция устанавливает личности иностранцев, которые толпой напали на девушек возле торгового центра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вчера [23 октября] поступило сообщение, на место выезжал наряд полиции. Проводится проверка, устанавливаются личности парней», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Инцидент произошел вечером возле торгового центра «Мандарин». Группа иностранцев из шести-семи человек напала на двух девушек. По словам потерпевших, парни специально роняли их на землю и угрожали избить. Девушки спаслись, забежав в торговый центр и вызвав сотрудника полиции, который помог им уйти.

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В Нижневартовске (ХМАО) полиция устанавливает личности иностранцев, которые толпой напали на девушек возле торгового центра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Вчера [23 октября] поступило сообщение, на место выезжал наряд полиции. Проводится проверка, устанавливаются личности парней», — сообщили в пресс-службе УМВД. Инцидент произошел вечером возле торгового центра «Мандарин». Группа иностранцев из шести-семи человек напала на двух девушек. По словам потерпевших, парни специально роняли их на землю и угрожали избить. Девушки спаслись, забежав в торговый центр и вызвав сотрудника полиции, который помог им уйти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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