Полиция ищет мигрантов, напавших толпой на девушек в ХМАО

В Нижневартовске (ХМАО) полиция устанавливает личности иностранцев, которые толпой напали на девушек возле торгового центра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Вчера [23 октября] поступило сообщение, на место выезжал наряд полиции. Проводится проверка, устанавливаются личности парней», — сообщили в пресс-службе УМВД.
Инцидент произошел вечером возле торгового центра «Мандарин». Группа иностранцев из шести-семи человек напала на двух девушек. По словам потерпевших, парни специально роняли их на землю и угрожали избить. Девушки спаслись, забежав в торговый центр и вызвав сотрудника полиции, который помог им уйти.
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