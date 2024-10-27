Из исправительного центра в Забайкалье сбежало четверо осужденных: что об этом известно

В Нерчинске, Забайкальском крае четверо осужденных сбежали из исправительного центра (ИЦ) №1. Отмечается, что данные лица не явились на обязательные работы. Двоих из них сотрудники УФСИН обнаружили и арестовали в Чите и Амурской области. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Заключенные сбежали
Четверо осужденных совершили побег из исправительного центра №1 в Нерчинске, Забайкальский край. Мужчины не явились на назначенные им принудительные работы. Среди сбежавших находятся лица, осужденные за различные преступления, в том числе за кражи.
Детали побега пока остаются неизвестными. В настоящее время полиция объявила беглецов в розыск и проводит операции по их поимке.
Кто сбежал
Имена сбежавших: Олег Чекрышев, Юрий Русин, Андрей Андреев и Николай Куйдин. Отмечается, что они были осуждены за совершение краж, грабежи и насилие к представителям власти. После приговора суда им было назначено наказание в виде принудительных работ.
Мужчины проживали в специализированном общежитии, расположенном при исправительном центре. Это позволяло им свободно перемещаться по территории поселка рядом с Нерчинском.
Успели задержать
Сотрудники УФСИН арестовали в Чите и Амурской области двоих из четырех сбежавших осужденных. Чекрышев был задержан по адресу проживания работниками УФСИН России по Амурской области. Русин был пойман в микрорайоне Гвардейском города Читы.
Telegram-канал Mash сообщил, что им изменят меру пресечения. Документы беглецов будут направлены в суд.
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