Из исправительного центра в Забайкалье сбежало четверо осужденных: что об этом известно

Из исправительного центра в Забайкалье сбежало четверо осужденных
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Четверо осужденных сбежали из ИЦ в Забайкалье, двоих задержали, им будет изменена мера наказания
Четверо осужденных сбежали из ИЦ в Забайкалье, двоих задержали, им будет изменена мера наказания Фото:

В Нерчинске, Забайкальском крае четверо осужденных сбежали из исправительного центра (ИЦ) №1. Отмечается, что данные лица не явились на обязательные работы. Двоих из них сотрудники УФСИН обнаружили и арестовали в Чите и Амурской области. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

Заключенные сбежали

Четверо осужденных совершили побег из исправительного центра №1 в Нерчинске, Забайкальский край. Мужчины не явились на назначенные им принудительные работы. Среди сбежавших находятся лица, осужденные за различные преступления, в том числе за кражи.

Детали побега пока остаются неизвестными. В настоящее время полиция объявила беглецов в розыск и проводит операции по их поимке.

Кто сбежал

Имена сбежавших: Олег Чекрышев, Юрий Русин, Андрей Андреев и Николай Куйдин. Отмечается, что они были осуждены за совершение краж, грабежи и насилие к представителям власти. После приговора суда им было назначено наказание в виде принудительных работ.

Мужчины проживали в специализированном общежитии, расположенном при исправительном центре. Это позволяло им свободно перемещаться по территории поселка рядом с Нерчинском.

Успели задержать

Сотрудники УФСИН арестовали в Чите и Амурской области двоих из четырех сбежавших осужденных. Чекрышев был задержан по адресу проживания работниками УФСИН России по Амурской области. Русин был пойман в микрорайоне Гвардейском города Читы.

Telegram-канал Mash сообщил, что им изменят меру пресечения. Документы беглецов будут направлены в суд. 

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В Нерчинске, Забайкальском крае четверо осужденных сбежали из исправительного центра (ИЦ) №1. Отмечается, что данные лица не явились на обязательные работы. Двоих из них сотрудники УФСИН обнаружили и арестовали в Чите и Амурской области. Что известно о происшествии — в материале URA.RU. Заключенные сбежали Четверо осужденных совершили побег из исправительного центра №1 в Нерчинске, Забайкальский край. Мужчины не явились на назначенные им принудительные работы. Среди сбежавших находятся лица, осужденные за различные преступления, в том числе за кражи. Детали побега пока остаются неизвестными. В настоящее время полиция объявила беглецов в розыск и проводит операции по их поимке. Кто сбежал Имена сбежавших: Олег Чекрышев, Юрий Русин, Андрей Андреев и Николай Куйдин. Отмечается, что они были осуждены за совершение краж, грабежи и насилие к представителям власти. После приговора суда им было назначено наказание в виде принудительных работ. Мужчины проживали в специализированном общежитии, расположенном при исправительном центре. Это позволяло им свободно перемещаться по территории поселка рядом с Нерчинском. Успели задержать Сотрудники УФСИН арестовали в Чите и Амурской области двоих из четырех сбежавших осужденных. Чекрышев был задержан по адресу проживания работниками УФСИН России по Амурской области. Русин был пойман в микрорайоне Гвардейском города Читы. Telegram-канал Mash сообщил, что им изменят меру пресечения. Документы беглецов будут направлены в суд. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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