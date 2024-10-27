Двоих сбежавших осужденных из ИЦ-1 в Забайкалье задержали в Чите и Приамурье

Сотрудники УФСИН обнаружили и арестовали в Чите и Амурской области двоих из четырех осужденных, которые сбежали из исправительного центра №1 в Нерчинске. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
«Сотрудникам розыска УФСИН России по Забайкальскому краю в микрорайоне Гвардейском Читы, проявив бдительность, удалось задержать осужденного к принудительным работам Ю. Русина», — заявили в пресс-службе. Информацию передает РИА Новости. Также по адресу проживания работниками УФСИН России по Амурской области был задержан Чекрышев О. Уточняется, что при задержании физическая сила и специальные средства применены не были.
Ранее стало известно о пропаже четверых осужденных, приговоренных к принудительным работам в исправительном центре №1 в Нерчинске. Полиция объявила беглецов в розыск.
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