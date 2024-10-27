Двоих сбежавших осужденных из ИЦ-1 в Забайкалье задержали в Чите и Приамурье

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Один из сбежавших находился по адресу проживания
Один из сбежавших находился по адресу проживания Фото:

Сотрудники УФСИН обнаружили и арестовали в Чите и Амурской области двоих из четырех осужденных, которые сбежали из исправительного центра №1 в Нерчинске. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.

«Сотрудникам розыска УФСИН России по Забайкальскому краю в микрорайоне Гвардейском Читы, проявив бдительность, удалось задержать осужденного к принудительным работам Ю. Русина», — заявили в пресс-службе. Информацию передает РИА Новости. Также по адресу проживания работниками УФСИН России по Амурской области был задержан Чекрышев О. Уточняется, что при задержании физическая сила и специальные средства применены не были.

Ранее стало известно о пропаже четверых осужденных, приговоренных к принудительным работам в исправительном центре №1 в Нерчинске. Полиция объявила беглецов в розыск.

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Сотрудники УФСИН обнаружили и арестовали в Чите и Амурской области двоих из четырех осужденных, которые сбежали из исправительного центра №1 в Нерчинске. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю. «Сотрудникам розыска УФСИН России по Забайкальскому краю в микрорайоне Гвардейском Читы, проявив бдительность, удалось задержать осужденного к принудительным работам Ю. Русина», — заявили в пресс-службе. Информацию передает РИА Новости. Также по адресу проживания работниками УФСИН России по Амурской области был задержан Чекрышев О. Уточняется, что при задержании физическая сила и специальные средства применены не были. Ранее стало известно о пропаже четверых осужденных, приговоренных к принудительным работам в исправительном центре №1 в Нерчинске. Полиция объявила беглецов в розыск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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