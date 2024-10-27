27 октября 2024

В Перми у ТЦ «Агат» обнаружен труп

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают следователи полиции
На месте работают следователи полиции Фото:

В Перми на улице Тургенева рядом с торговым центром «Агат» обнаружен труп. По информации очевидцев, погибшей является пожилая женщина.

«Труп на ул. Тургенева возле ТЦ „Агат“. По информации от очевидцев, это пожилая женщина», — пишет портал «В курсе». В пресс-службе УМВД по Перми URA.RU подтвердили информацию.

«На ул Тургенева обнаружен труп. Сообщение поступило в Отдел полиции по Мотовилихинскому району Перми. Сейчас на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы», — рассказали агентству в пресс-службе городской полиции.

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В Перми на улице Тургенева рядом с торговым центром «Агат» обнаружен труп. По информации очевидцев, погибшей является пожилая женщина. «Труп на ул. Тургенева возле ТЦ „Агат“. По информации от очевидцев, это пожилая женщина», — пишет портал «В курсе». В пресс-службе УМВД по Перми URA.RU подтвердили информацию. «На ул Тургенева обнаружен труп. Сообщение поступило в Отдел полиции по Мотовилихинскому району Перми. Сейчас на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы», — рассказали агентству в пресс-службе городской полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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