В Перми у ТЦ «Агат» обнаружен труп

На месте работают следователи полиции
В Перми на улице Тургенева рядом с торговым центром «Агат» обнаружен труп. По информации очевидцев, погибшей является пожилая женщина.
«Труп на ул. Тургенева возле ТЦ „Агат“. По информации от очевидцев, это пожилая женщина», — пишет портал «В курсе». В пресс-службе УМВД по Перми URA.RU подтвердили информацию.
«На ул Тургенева обнаружен труп. Сообщение поступило в Отдел полиции по Мотовилихинскому району Перми. Сейчас на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы», — рассказали агентству в пресс-службе городской полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!