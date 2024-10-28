В ХМАО водитель засудил хозяев быка, которого он сбил на дороге

В Кондинском районе водитель засудил хозяев быка, в которого он врезался на дороге в селе Половинка. Суд решил взыскать ущерб в пользу владельца машины.
«Внезапное появление быка привело к столкновению, поскольку ответчиками не было предпринято надлежащих мер по надзору за своим имуществом. Ответчики Каргаполовы допустили небрежность к своим обязанностям, как владельцы домашнего сельскохозяйственного животного», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».
Владельцы быка подали встречный иск из-за гибели животного. Однако им отказали, поскольку хозяева не смогли за ним надлежаще приглядывать.
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