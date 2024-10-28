Силовики ищут жителя ХМАО, который приставал к ребенку

Житель Ханты-Мансийска приставал к ребенку
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция разыскивает мужчину, который приставал к ребенку в Ханты-Мансийске
Полиция разыскивает мужчину, который приставал к ребенку в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске полиция разыскивает мужчину, который приставал к ребенку и звал его «погулять». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции ХМАО.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливается личность мужчины», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД.

Житель окружной столицы опубликовал пост в сообществе «Вконтакте „Типичный Ханты-Мансийск“. Он написал, что некий мужчина приставал к мальчику, предлагал ему „погулять“ и отстал от него после того, как в ситуацию вмешался автор поста.

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В Ханты-Мансийске полиция разыскивает мужчину, который приставал к ребенку и звал его «погулять». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции ХМАО. «По данному факту проводится проверка. Устанавливается личность мужчины», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД. Житель окружной столицы опубликовал пост в сообществе «Вконтакте „Типичный Ханты-Мансийск“. Он написал, что некий мужчина приставал к мальчику, предлагал ему „погулять“ и отстал от него после того, как в ситуацию вмешался автор поста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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