Силовики ищут жителя ХМАО, который приставал к ребенку

Полиция разыскивает мужчину, который приставал к ребенку в Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске полиция разыскивает мужчину, который приставал к ребенку и звал его «погулять». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции ХМАО.
«По данному факту проводится проверка. Устанавливается личность мужчины», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД.
Житель окружной столицы опубликовал пост в сообществе «Вконтакте „Типичный Ханты-Мансийск“. Он написал, что некий мужчина приставал к мальчику, предлагал ему „погулять“ и отстал от него после того, как в ситуацию вмешался автор поста.
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