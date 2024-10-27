27 октября 2024

Мэрия в ХМАО заплатит почти полмиллиона ребенку, которого искусала собака

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенку выплатят денежную компенсацию
Ребенку выплатят денежную компенсацию Фото:

В Сургутском районе семилетний ребенок из городского поселения Федоровский получит от чиновников 400 тысяч рублей. Несовершеннолетнего покусала бродячая собака, поэтому прокуратура через суд заставила местных властей компенсировать ему ущерб.

«Исковые требования прокурора судом удовлетворены, однако размер компенсации был существенно снижен. По результатам прокурорского обжалования, суд апелляционной инстанции взыскал в пользу несовершеннолетнего 400 тысяч рублей», — говорится на сайте окружной прокуратуры.

Собака напала на ребенка еще в ноябре 2023 года возле торгового комплекса. Из-за травмы ему пришлось длительное время лечиться в медицинском учреждении.

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В Сургутском районе семилетний ребенок из городского поселения Федоровский получит от чиновников 400 тысяч рублей. Несовершеннолетнего покусала бродячая собака, поэтому прокуратура через суд заставила местных властей компенсировать ему ущерб. «Исковые требования прокурора судом удовлетворены, однако размер компенсации был существенно снижен. По результатам прокурорского обжалования, суд апелляционной инстанции взыскал в пользу несовершеннолетнего 400 тысяч рублей», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Собака напала на ребенка еще в ноябре 2023 года возле торгового комплекса. Из-за травмы ему пришлось длительное время лечиться в медицинском учреждении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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