В ХМАО простились с четырьмя бойцами, погибшими на СВО

В Лангепасе простились с четырьмя земляками, которые погибли во время специальной военной операции. Среди них Сурат Новрузов, Артем Филипенко, Муктадирходж Тураходжаев, Максим Сенько, сообщила мэрия города.
«Эти ребята, выполняя боевые задачи по освобождению Донецкой народной республики от неонацистов, до конца остались верными Родине, долгу, присяге и братьям по оружию. Их имена навсегда вошли в летопись ратной славы России», — говорится в telegram-канале администрации Лангепаса.
Власти выразили соболезнования родным и близким югорчан. Разделяем «Пусть светлая память о ребятах навсегда сохранится в наших сердцах», — добавили в публикации.
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