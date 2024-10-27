Полиция ХМАО разыскивает мошенника, который бросался ножом в девушек

Полиция устанавливает личность мошенника, который бросался ножом в девушек
В Нижневартовске (ХМАО) полиция ищет злоумышленника, который бросался в девушек складным ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
«Сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске мужчина пытался заставить двух девушек зарегистрироваться в программе для списания денег, а взамен обещал подарок. Когда они отказались — он бросил в них складным ножом.
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