27 октября 2024
26 октября 2024

Полиция ХМАО разыскивает мошенника, который бросался ножом в девушек

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция устанавливает личность мошенника, который бросался ножом в девушек
Полиция устанавливает личность мошенника, который бросался ножом в девушек Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полиция ищет злоумышленника, который бросался в девушек складным ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске мужчина пытался заставить двух девушек зарегистрироваться в программе для списания денег, а взамен обещал подарок. Когда они отказались — он бросил в них складным ножом.

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В Нижневартовске (ХМАО) полиция ищет злоумышленника, который бросался в девушек складным ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «Сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске мужчина пытался заставить двух девушек зарегистрироваться в программе для списания денег, а взамен обещал подарок. Когда они отказались — он бросил в них складным ножом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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