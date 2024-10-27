27 октября 2024
26 октября 2024

Власти Сургута заставили бизнесмена снести незаконную автомойку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте демонтируют незаконные нестационарные постройки
В Сургуте демонтируют незаконные нестационарные постройки Фото:

Мэрия Сургута (ХМАО) заставила предпринимателя начать демонтаж незаконной автомойки. Конструкцию должны убрать в течение двух недель.

«Продолжается демонтаж незаконно установленных нестационарных объектов. Один из таких объектов выявлен на улице Маяковского, 51/1. После проведения претензионных мероприятий собственник принял решение освободить территорию. Демонтаж объекта займет около двух недель», — говорится в telegram-канале администрации города.

Работники мэрии с 1 сентября проверяют, как в городе соблюдают новые правила благоустройства. Сейчас в работе у специалистов около 500 объектов.

«Среди основных новых правил — расположение объекта не ближе 15 метров к окнам многоквартирного жилого дома, либо к витринам коммерческой организации, не менее трех метров от проезжей части или внутриквартального проезда», — уточняют в мэрии. Также объект должен находится не вплотную к тротуару, если его ширина менее трех метров.

Объект демонтируют в течение двух недель
Объект демонтируют в течение двух недель
Фото:

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Мэрия Сургута (ХМАО) заставила предпринимателя начать демонтаж незаконной автомойки. Конструкцию должны убрать в течение двух недель. «Продолжается демонтаж незаконно установленных нестационарных объектов. Один из таких объектов выявлен на улице Маяковского, 51/1. После проведения претензионных мероприятий собственник принял решение освободить территорию. Демонтаж объекта займет около двух недель», — говорится в telegram-канале администрации города. Работники мэрии с 1 сентября проверяют, как в городе соблюдают новые правила благоустройства. Сейчас в работе у специалистов около 500 объектов. «Среди основных новых правил — расположение объекта не ближе 15 метров к окнам многоквартирного жилого дома, либо к витринам коммерческой организации, не менее трех метров от проезжей части или внутриквартального проезда», — уточняют в мэрии. Также объект должен находится не вплотную к тротуару, если его ширина менее трех метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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