Мэрия Сургута (ХМАО) заставила предпринимателя начать демонтаж незаконной автомойки. Конструкцию должны убрать в течение двух недель.
«Продолжается демонтаж незаконно установленных нестационарных объектов. Один из таких объектов выявлен на улице Маяковского, 51/1. После проведения претензионных мероприятий собственник принял решение освободить территорию. Демонтаж объекта займет около двух недель», — говорится в telegram-канале администрации города.
Работники мэрии с 1 сентября проверяют, как в городе соблюдают новые правила благоустройства. Сейчас в работе у специалистов около 500 объектов.
«Среди основных новых правил — расположение объекта не ближе 15 метров к окнам многоквартирного жилого дома, либо к витринам коммерческой организации, не менее трех метров от проезжей части или внутриквартального проезда», — уточняют в мэрии. Также объект должен находится не вплотную к тротуару, если его ширина менее трех метров.
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