Лежавший на дороге челябинец, угнал авто у женщины, которая хотела ему помочь

В Челябинске был задержан мужчина, который угнал автомобиль у женщины, остановившейся помочь ему. По информации ГУ МВД по региону, инцидент произошел, когда автоледи вышла из машины, чтобы разобраться в ситуации после столкновения с другим авто.
«Женщина остановилась, чтобы узнать, не нуждается ли он в помощи, и в это время в ее машину въехал другой автомобиль. Водитель вышла разобраться в ситуации, а в этот момент лежавший на дороге мужчина сел за руль ее авто и уехал. Сотрудники отдела уголовного розыска установили маршрут подозреваемого и его личность, а в дальнейшем местонахождение», — сообщили в пресс-службе областного главка.
Как уточнили в ведомстве, 39-летний местный житель, который ранее не был судим, находится в больнице. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1. статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Найденный оперативниками угнанный автомобиль будет возвращен владелице после следственных действий.
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