29 октября 2024

Пермяку грозит срок за хранение крупной партии наркотиков в бане

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяку грозит срок за хранение наркотиков и их распространение
Пермяку грозит срок за хранение наркотиков и их распространение Фото:

Пермяку грозит срок за хранение и распространение наркотиков синтетического и растительного происхождения на территории Пермского края. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 33-летнего жителя Добрянского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В ходе обысков в предбаннике на дачном участке полицейские обнаружили сумку, в которой находились 500 грамм гашиша и около 150 грамм синтетических наркотиков. Незадолго до задержания фигурант передал брикет с гашишем своему знакомому для последующего сбыта. Теперь он также является фигурантом уголовного дела», — указано на сайте ведомства.

Подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств находится под стражей. Расследование по факту преступления продолжается.

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Пермяку грозит срок за хранение и распространение наркотиков синтетического и растительного происхождения на территории Пермского края. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 33-летнего жителя Добрянского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В ходе обысков в предбаннике на дачном участке полицейские обнаружили сумку, в которой находились 500 грамм гашиша и около 150 грамм синтетических наркотиков. Незадолго до задержания фигурант передал брикет с гашишем своему знакомому для последующего сбыта. Теперь он также является фигурантом уголовного дела», — указано на сайте ведомства. Подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств находится под стражей. Расследование по факту преступления продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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