Пермяку грозит срок за хранение крупной партии наркотиков в бане

Пермяку грозит срок за хранение и распространение наркотиков синтетического и растительного происхождения на территории Пермского края. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 33-летнего жителя Добрянского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«В ходе обысков в предбаннике на дачном участке полицейские обнаружили сумку, в которой находились 500 грамм гашиша и около 150 грамм синтетических наркотиков. Незадолго до задержания фигурант передал брикет с гашишем своему знакомому для последующего сбыта. Теперь он также является фигурантом уголовного дела», — указано на сайте ведомства.
Подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств находится под стражей. Расследование по факту преступления продолжается.
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