Кухарук на конгрессе в Москве предложил эмигрантам учебу в вузах ХМАО

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Руслан Кухарук выступил на Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, который проходит в Москве
Руслан Кухарук выступил на Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, который проходит в Москве Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук предложил зарубежным соотечественникам получать высшее образование в вузах региона. Об этом глава заявил на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, который проходит в Москве.

«Наш регион предлагает молодым соотечественникам широкие возможности получения высшего профессионального образования. В Югре пять высших учебных заведений, в которых обучаются более 500 иностранных студентов. Большая часть из них привлечены в округ благодаря реализации нашей уникальной инициативы — проекта „Неделя русского языка в зарубежных государствах“, — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Глава также отметил, что ХМАО организует стажировки для международных НКО и планирует провести ряд мероприятий в 2025 году. Среди них шахматный турнир и образовательные программы для волонтеров, которые работают в сфере гражданской обороны и с социально незащищенными гражданами.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук предложил зарубежным соотечественникам получать высшее образование в вузах региона. Об этом глава заявил на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, который проходит в Москве. «Наш регион предлагает молодым соотечественникам широкие возможности получения высшего профессионального образования. В Югре пять высших учебных заведений, в которых обучаются более 500 иностранных студентов. Большая часть из них привлечены в округ благодаря реализации нашей уникальной инициативы — проекта „Неделя русского языка в зарубежных государствах“, — написал Кухарук в своем telegram-канале. Глава также отметил, что ХМАО организует стажировки для международных НКО и планирует провести ряд мероприятий в 2025 году. Среди них шахматный турнир и образовательные программы для волонтеров, которые работают в сфере гражданской обороны и с социально незащищенными гражданами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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