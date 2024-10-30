Кухарук на конгрессе в Москве предложил эмигрантам учебу в вузах ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук предложил зарубежным соотечественникам получать высшее образование в вузах региона. Об этом глава заявил на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, который проходит в Москве.
«Наш регион предлагает молодым соотечественникам широкие возможности получения высшего профессионального образования. В Югре пять высших учебных заведений, в которых обучаются более 500 иностранных студентов. Большая часть из них привлечены в округ благодаря реализации нашей уникальной инициативы — проекта „Неделя русского языка в зарубежных государствах“, — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Глава также отметил, что ХМАО организует стажировки для международных НКО и планирует провести ряд мероприятий в 2025 году. Среди них шахматный турнир и образовательные программы для волонтеров, которые работают в сфере гражданской обороны и с социально незащищенными гражданами.
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