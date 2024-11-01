01 ноября 2024

В школах Пермского края дети подвергались опасности

В Березовском районе Пермского края не проводили комплексное обследование школ
© Служба новостей «URA.RU»
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Здания школ обследовали после вмешательства прокуратуры
Здания школ обследовали после вмешательства прокуратуры Фото:

В Березовском районе Пермского края не соблюдали требования к эксплуатации зданий образовательных учреждений. Безопасность школьников обеспечили после вмешательства надзорного ведомства. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Сотрудники прокуратуры осуществили проверку соблюдения образовательными организациями требований градостроительного законодательства и норм, касающихся муниципальной собственности. Установлено, что в пяти образовательных учреждениях более 10 лет не проводились комплексные обследования зданий специализированными организациями, что представляет собой угрозу безопасности для несовершеннолетних учащихся», — сообщается на сайте надзорного ведомства.

Уточняется, что прокурор Березовского района внес представления директорам школ. Их рассмотрели, удовлетворили, но нарушения не устранили. Прокуратура в судебном порядке обязала образовательные организации провести обследование технического состояния зданий в соответствии ГОСТ.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в школе поселка Зюкайка Пермского края, где сошедший снег сломал козырек над входом в здание, пройдет проверка. Козырек был установлен около 10 лет назад и каждый раз выдерживал падение снега.

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В Березовском районе Пермского края не соблюдали требования к эксплуатации зданий образовательных учреждений. Безопасность школьников обеспечили после вмешательства надзорного ведомства. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Сотрудники прокуратуры осуществили проверку соблюдения образовательными организациями требований градостроительного законодательства и норм, касающихся муниципальной собственности. Установлено, что в пяти образовательных учреждениях более 10 лет не проводились комплексные обследования зданий специализированными организациями, что представляет собой угрозу безопасности для несовершеннолетних учащихся», — сообщается на сайте надзорного ведомства. Уточняется, что прокурор Березовского района внес представления директорам школ. Их рассмотрели, удовлетворили, но нарушения не устранили. Прокуратура в судебном порядке обязала образовательные организации провести обследование технического состояния зданий в соответствии ГОСТ. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в школе поселка Зюкайка Пермского края, где сошедший снег сломал козырек над входом в здание, пройдет проверка. Козырек был установлен около 10 лет назад и каждый раз выдерживал падение снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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