В школах Пермского края дети подвергались опасности

В Березовском районе Пермского края не соблюдали требования к эксплуатации зданий образовательных учреждений. Безопасность школьников обеспечили после вмешательства надзорного ведомства. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
«Сотрудники прокуратуры осуществили проверку соблюдения образовательными организациями требований градостроительного законодательства и норм, касающихся муниципальной собственности. Установлено, что в пяти образовательных учреждениях более 10 лет не проводились комплексные обследования зданий специализированными организациями, что представляет собой угрозу безопасности для несовершеннолетних учащихся», — сообщается на сайте надзорного ведомства.
Уточняется, что прокурор Березовского района внес представления директорам школ. Их рассмотрели, удовлетворили, но нарушения не устранили. Прокуратура в судебном порядке обязала образовательные организации провести обследование технического состояния зданий в соответствии ГОСТ.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в школе поселка Зюкайка Пермского края, где сошедший снег сломал козырек над входом в здание, пройдет проверка. Козырек был установлен около 10 лет назад и каждый раз выдерживал падение снега.
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