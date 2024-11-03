Экс-глава колонии в Прикамье признан виновным в растрате по решению суда

Суд признал виновным в растрате бывшего начальника исправительного учреждения в Чусовском округе Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
«Уголовное дело в отношении экс-начальника исправительного учреждения было рассмотрено в отдельном производстве в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — написано в telegram-канале ведомства.
Следствию удалось доказать, что осужденный при помощи пособников в течение 2022 года в интересах третьих лиц организовал в учреждении производство из древесины изделий и пиломатериалов. В дальнейшем товары передавили в дар ограниченному кругу лиц. Сумму ущерба оценили в 2 млн рублей.
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