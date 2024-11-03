03 ноября 2024

Экс-глава колонии в Прикамье признан виновным в растрате по решению суда

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Осужденный допустил растрату имущества исправительного учреждения
Осужденный допустил растрату имущества исправительного учреждения Фото:

Суд признал виновным в растрате бывшего начальника исправительного учреждения в Чусовском округе Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Уголовное дело в отношении экс-начальника исправительного учреждения было рассмотрено в отдельном производстве в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — написано в telegram-канале ведомства.

Следствию удалось доказать, что осужденный при помощи пособников в течение 2022 года в интересах третьих лиц организовал в учреждении производство из древесины изделий и пиломатериалов. В дальнейшем товары передавили в дар ограниченному кругу лиц. Сумму ущерба оценили в 2 млн рублей.

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Суд признал виновным в растрате бывшего начальника исправительного учреждения в Чусовском округе Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «Уголовное дело в отношении экс-начальника исправительного учреждения было рассмотрено в отдельном производстве в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — написано в telegram-канале ведомства. Следствию удалось доказать, что осужденный при помощи пособников в течение 2022 года в интересах третьих лиц организовал в учреждении производство из древесины изделий и пиломатериалов. В дальнейшем товары передавили в дар ограниченному кругу лиц. Сумму ущерба оценили в 2 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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