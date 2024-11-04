04 ноября 2024

На «Госуслугах» проходит опрос пермяков о патриотизме

© Служба новостей «URA.RU»
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Пройти опрос можно на портале «Госуслуги» до 19 ноября
Пройти опрос можно на портале «Госуслуги» до 19 ноября Фото:

Жителей Перми власти приглашают пройти анонимный опрос, посвященный теме патриотизма среди молодежи. Он проходит на портале «Госуслуги».

«Стартовал опрос жителей Перми на тему „Патриотизм в системе нравственных ценностей современной молодежи“. Цель опроса — определение уровня осознания понятия патриотизма и отношения к нему со стороны обучающихся, поскольку проблема патриотического воспитания является наиболее актуальной в наши дни», — говорится на сайте «Госуслуг». Информацию об опросе сообщила мэрия Перми.

Среди вопросов, на которые нужно ответить респондентам, такие: «По каким признакам или высказываниям Вы определяете для себя понятие „патриотизм“?»; «Можете ли Вы назвать себя патриотом?»; «Участвуете ли Вы в различных патриотических акциях?» и другие. Принять участие в опросе могут пермяки от 14 лет до 19 ноября.

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Жителей Перми власти приглашают пройти анонимный опрос, посвященный теме патриотизма среди молодежи. Он проходит на портале «Госуслуги». «Стартовал опрос жителей Перми на тему „Патриотизм в системе нравственных ценностей современной молодежи“. Цель опроса — определение уровня осознания понятия патриотизма и отношения к нему со стороны обучающихся, поскольку проблема патриотического воспитания является наиболее актуальной в наши дни», — говорится на сайте «Госуслуг». Информацию об опросе сообщила мэрия Перми. Среди вопросов, на которые нужно ответить респондентам, такие: «По каким признакам или высказываниям Вы определяете для себя понятие „патриотизм“?»; «Можете ли Вы назвать себя патриотом?»; «Участвуете ли Вы в различных патриотических акциях?» и другие. Принять участие в опросе могут пермяки от 14 лет до 19 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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