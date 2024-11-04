На «Госуслугах» проходит опрос пермяков о патриотизме

Жителей Перми власти приглашают пройти анонимный опрос, посвященный теме патриотизма среди молодежи. Он проходит на портале «Госуслуги».
«Стартовал опрос жителей Перми на тему „Патриотизм в системе нравственных ценностей современной молодежи“. Цель опроса — определение уровня осознания понятия патриотизма и отношения к нему со стороны обучающихся, поскольку проблема патриотического воспитания является наиболее актуальной в наши дни», — говорится на сайте «Госуслуг». Информацию об опросе сообщила мэрия Перми.
Среди вопросов, на которые нужно ответить респондентам, такие: «По каким признакам или высказываниям Вы определяете для себя понятие „патриотизм“?»; «Можете ли Вы назвать себя патриотом?»; «Участвуете ли Вы в различных патриотических акциях?» и другие. Принять участие в опросе могут пермяки от 14 лет до 19 ноября.
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