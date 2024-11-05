В ХМАО рыбаки поймали двух огромных щук перед закрытием сезона

В ХМАО рыбаки поймали двух огромных щук общим весом более 30 килограммов перед закрытием сезона жидкой воды. Вес одной рыбы 17 килограммов, второй — почти 15. Уловом они поделились в социальных сетях.
«Вот и завершается сезон жидкой воды 2024 года. Три раза в этом сезоне бил свой рекорд по щуке. Итог 17 кг», — рассказал Олег Моисеенко на своей страничке во ВКонтакте.
Помогал Моисеенко рыбак Олег Лушников. Сам он также не остался без улова. На Оби он поймал щуку весом 14,9 килограммов. Обеих щук югорчане отпустили после того, как сделали фото.
Ранее URA.RU cообщало, что рыбак из ХМАО поймал бель. По данным открытых источников, этот вид является редким.
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