06 ноября 2024

Полицию Нижнего Тагила подняли на поиски пропавших детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детей ищут с 6 ноября (архивное фото) Фото:

На поиски 13-летних Марии Репрынцевой и Максима Сизикова подняты все наряды полиции Нижнего Тагила (Свердловская область). Как сообщили URA.RU в ведомстве, дети не вернулись домой из школы.

«На розыск ориентированы все дежурные наряды. Проверятся места возможного местонахождения [детей]. Полиция установила круг общения подростков, устанавливаются новые связи детей», — сказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Маша и Максим учатся в одном классе. Родственница Марии рассказала URA.RU, что девочка раньше никогда не сбегала из дома. Родители обратились в полицию 6 ноября.

Если вы видели детей или знаете их местонахождение, обратитесь в дежурную часть ОП-19 по номеру 8 (343) 597-69-02. Также поиски ведут волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: Максим одет в черную куртку, штаны, шапку и бежевые ботинки. Маша — в темно-зеленую куртку, голубые джинсы, черные полусапоги и шапку.

Дети не вернулись со школы 6 ноября
Дети не вернулись со школы 6 ноября
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На поиски 13-летних Марии Репрынцевой и Максима Сизикова подняты все наряды полиции Нижнего Тагила (Свердловская область). Как сообщили URA.RU в ведомстве, дети не вернулись домой из школы. «На розыск ориентированы все дежурные наряды. Проверятся места возможного местонахождения [детей]. Полиция установила круг общения подростков, устанавливаются новые связи детей», — сказали в МУ МВД «Нижнетагильское». Маша и Максим учатся в одном классе. Родственница Марии рассказала URA.RU, что девочка раньше никогда не сбегала из дома. Родители обратились в полицию 6 ноября. Если вы видели детей или знаете их местонахождение, обратитесь в дежурную часть ОП-19 по номеру 8 (343) 597-69-02. Также поиски ведут волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Приметы: Максим одет в черную куртку, штаны, шапку и бежевые ботинки. Маша — в темно-зеленую куртку, голубые джинсы, черные полусапоги и шапку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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