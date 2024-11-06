Общество Полицию Нижнего Тагила подняли на поиски пропавших детей. Фото 07 ноября 2024 в 10:11 Размер текста - 17 + Детей ищут с 6 ноября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На поиски 13-летних Марии Репрынцевой и Максима Сизикова подняты все наряды полиции Нижнего Тагила (Свердловская область). Как сообщили URA.RU в ведомстве, дети не вернулись домой из школы. «На розыск ориентированы все дежурные наряды. Проверятся места возможного местонахождения [детей]. Полиция установила круг общения подростков, устанавливаются новые связи детей», — сказали в МУ МВД «Нижнетагильское». Маша и Максим учатся в одном классе. Родственница Марии рассказала URA.RU, что девочка раньше никогда не сбегала из дома. Родители обратились в полицию 6 ноября. Если вы видели детей или знаете их местонахождение, обратитесь в дежурную часть ОП-19 по номеру 8 (343) 597-69-02. Также поиски ведут волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Приметы: Максим одет в черную куртку, штаны, шапку и бежевые ботинки. Маша — в темно-зеленую куртку, голубые джинсы, черные полусапоги и шапку. Дети не вернулись со школы 6 ноября Фото: предоставлено отрядом «ЛизаАлерт» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На поиски 13-летних Марии Репрынцевой и Максима Сизикова подняты все наряды полиции Нижнего Тагила (Свердловская область). Как сообщили URA.RU в ведомстве, дети не вернулись домой из школы. «На розыск ориентированы все дежурные наряды. Проверятся места возможного местонахождения [детей]. Полиция установила круг общения подростков, устанавливаются новые связи детей», — сказали в МУ МВД «Нижнетагильское». Маша и Максим учатся в одном классе. Родственница Марии рассказала URA.RU, что девочка раньше никогда не сбегала из дома. Родители обратились в полицию 6 ноября. Если вы видели детей или знаете их местонахождение, обратитесь в дежурную часть ОП-19 по номеру 8 (343) 597-69-02. Также поиски ведут волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Приметы: Максим одет в черную куртку, штаны, шапку и бежевые ботинки. Маша — в темно-зеленую куртку, голубые джинсы, черные полусапоги и шапку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям