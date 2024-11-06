На поиски 13-летних Марии Репрынцевой и Максима Сизикова подняты все наряды полиции Нижнего Тагила (Свердловская область). Как сообщили URA.RU в ведомстве, дети не вернулись домой из школы.
«На розыск ориентированы все дежурные наряды. Проверятся места возможного местонахождения [детей]. Полиция установила круг общения подростков, устанавливаются новые связи детей», — сказали в МУ МВД «Нижнетагильское».
Маша и Максим учатся в одном классе. Родственница Марии рассказала URA.RU, что девочка раньше никогда не сбегала из дома. Родители обратились в полицию 6 ноября.
Если вы видели детей или знаете их местонахождение, обратитесь в дежурную часть ОП-19 по номеру 8 (343) 597-69-02. Также поиски ведут волонтеры отряда «ЛизаАлерт».
Приметы: Максим одет в черную куртку, штаны, шапку и бежевые ботинки. Маша — в темно-зеленую куртку, голубые джинсы, черные полусапоги и шапку.
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