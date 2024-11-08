«Вова, давай!»: в Раде призвали Зеленского начать диалог с Путиным

Депутат Шевченко: Зеленскому пора начинать диалог с РФ
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Депутат Рады указал Зеленскому на то, что личные амбиции пора усмирить
Депутат Рады указал Зеленскому на то, что личные амбиции пора усмирить Фото:

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Владимиру Зеленскому пора вступить в диалог о завершении конфликта, несмотря на личные амбиции. Об этом Шевченко написал в своем telegram-канале.

«Вова, давай! Пора, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций», — написал депутат, указав также, что если Зеленский не захочет этого сделать, то западные союзники решат этот вопрос за него, а от него самого избавятся.

Ранее СМИ сообщали, что в случае победы Дональда Трампа на выборах Зеленскому придется принять план завершения конфликта на Украине. Так, газета Wall Street Journal писала о возможной заморозке конфликта. Трамп ранее заявлял, что сможет наладить мир путем переговоров за один день, а Зеленского называл «торгашом», поскольку тот каждый раз после визита в США получал многомилионную помощь Украине. В Кремле к такому подходу Трампа отнеслись скептически, пояснив, что это слишком сложная проблема, решить которую за один день невозможно.

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Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Владимиру Зеленскому пора вступить в диалог о завершении конфликта, несмотря на личные амбиции. Об этом Шевченко написал в своем telegram-канале. «Вова, давай! Пора, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций», — написал депутат, указав также, что если Зеленский не захочет этого сделать, то западные союзники решат этот вопрос за него, а от него самого избавятся. Ранее СМИ сообщали, что в случае победы Дональда Трампа на выборах Зеленскому придется принять план завершения конфликта на Украине. Так, газета Wall Street Journal писала о возможной заморозке конфликта. Трамп ранее заявлял, что сможет наладить мир путем переговоров за один день, а Зеленского называл «торгашом», поскольку тот каждый раз после визита в США получал многомилионную помощь Украине. В Кремле к такому подходу Трампа отнеслись скептически, пояснив, что это слишком сложная проблема, решить которую за один день невозможно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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