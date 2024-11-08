Шеф УМВД Екатеринбурга отметил юных помощников полиции. Фото

09 ноября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Максим Метелица наградил подростков, активно помогающих МВД Фото: УМВД РФ по Екатеринбургу В Екатеринбурге глава УМВД подполковник Максим Метелица наградил подростков Кирилла Горбачева и Илью Сэнькива за активную помощь полиции. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший на мероприятии. «Кирилл, к примеру, был в числе волонтеров, которые в прошлом году три дня искали Далера Бобиева. Он и Илья помогают женскому коллективу носить тяжелые папки с делами, помогают с ремонтом. Руководство городской полиции решило отблагодарить их», — сказал собеседник агентства. Награждение прошло 8 ноября в главном управлении екатеринбургского МВД. Бывший замглавы УМВД-начальник полиции Александр Кашигин (теперь он замдиректора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга), по словам собеседника, выразил надежду, что Кирилл и Илья со временем пополнят ряды гарнизона полиции. Собрание было приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ. На нем присутствовали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, прокурор города Светлана Кузнецова, ветераны ОВД и другие почетные гости. Кирилл (слева), Илья (справа) с Александром Кашигиным Фото: читатель URA.RU Максим Метелица с юношами Фото: УМВД РФ по Екатеринбургу Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге глава УМВД подполковник Максим Метелица наградил подростков Кирилла Горбачева и Илью Сэнькива за активную помощь полиции. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший на мероприятии. «Кирилл, к примеру, был в числе волонтеров, которые в прошлом году три дня искали Далера Бобиева. Он и Илья помогают женскому коллективу носить тяжелые папки с делами, помогают с ремонтом. Руководство городской полиции решило отблагодарить их», — сказал собеседник агентства. Награждение прошло 8 ноября в главном управлении екатеринбургского МВД. Бывший замглавы УМВД-начальник полиции Александр Кашигин (теперь он замдиректора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга), по словам собеседника, выразил надежду, что Кирилл и Илья со временем пополнят ряды гарнизона полиции. Собрание было приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ. На нем присутствовали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, прокурор города Светлана Кузнецова, ветераны ОВД и другие почетные гости.