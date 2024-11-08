08 ноября 2024

Шеф УМВД Екатеринбурга отметил юных помощников полиции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Метелица наградил подростков, активно помогающих МВД
Максим Метелица наградил подростков, активно помогающих МВД Фото:

В Екатеринбурге глава УМВД подполковник Максим Метелица наградил подростков Кирилла Горбачева и Илью Сэнькива за активную помощь полиции. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший на мероприятии.

«Кирилл, к примеру, был в числе волонтеров, которые в прошлом году три дня искали Далера Бобиева. Он и Илья помогают женскому коллективу носить тяжелые папки с делами, помогают с ремонтом. Руководство городской полиции решило отблагодарить их», — сказал собеседник агентства.

Награждение прошло 8 ноября в главном управлении екатеринбургского МВД. Бывший замглавы УМВД-начальник полиции Александр Кашигин (теперь он замдиректора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга), по словам собеседника, выразил надежду, что Кирилл и Илья со временем пополнят ряды гарнизона полиции.

Собрание было приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ. На нем присутствовали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, прокурор города Светлана Кузнецова, ветераны ОВД и другие почетные гости.

Кирилл (слева), Илья (справа) с Александром Кашигиным
Кирилл (слева), Илья (справа) с Александром Кашигиным
Фото:
Максим Метелица с юношами
Максим Метелица с юношами
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В Екатеринбурге глава УМВД подполковник Максим Метелица наградил подростков Кирилла Горбачева и Илью Сэнькива за активную помощь полиции. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший на мероприятии. «Кирилл, к примеру, был в числе волонтеров, которые в прошлом году три дня искали Далера Бобиева. Он и Илья помогают женскому коллективу носить тяжелые папки с делами, помогают с ремонтом. Руководство городской полиции решило отблагодарить их», — сказал собеседник агентства. Награждение прошло 8 ноября в главном управлении екатеринбургского МВД. Бывший замглавы УМВД-начальник полиции Александр Кашигин (теперь он замдиректора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга), по словам собеседника, выразил надежду, что Кирилл и Илья со временем пополнят ряды гарнизона полиции. Собрание было приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ. На нем присутствовали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, прокурор города Светлана Кузнецова, ветераны ОВД и другие почетные гости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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