В Екатеринбурге впервые проходит чемпионат России по сквошу. Фото

В Екатеринбурге с 8 по 10 ноября впервые проходит чемпионат России по сквошу — одному из олимпийских видов спорта. В город прибыли спортсмены из 14 регионов, которые сыграют более 200 матчей, сообщил мэр города Алексей Орлов.
«Екатеринбург впервые принимает чемпионат России по сквошу. В уральскую столицу прибыли атлеты высочайшего класса из 14 регионов страны. Они сыграют более 200 матчей», — отметил Орлов в telegram-канале.
По его словам, Екатеринбург является одним из лидеров по количеству профессиональных игроков в сквош. Игра стала набирать популярность всего 15 лет назад, на территории города есть 4 центра для тренировок. Мэр отметил, что это зрелищный вид спорта, и посоветовал жителям Екатеринбурга посетить хотя бы пару матчей.
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