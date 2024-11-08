Развлечения Спорт В Екатеринбурге впервые проходит чемпионат России по сквошу. Фото 09 ноября 2024 в 02:56 Размер текста - 17 + Игра стала набирать популярность всего 15 лет назад Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге с 8 по 10 ноября впервые проходит чемпионат России по сквошу — одному из олимпийских видов спорта. В город прибыли спортсмены из 14 регионов, которые сыграют более 200 матчей, сообщил мэр города Алексей Орлов. «Екатеринбург впервые принимает чемпионат России по сквошу. В уральскую столицу прибыли атлеты высочайшего класса из 14 регионов страны. Они сыграют более 200 матчей», — отметил Орлов в telegram-канале. По его словам, Екатеринбург является одним из лидеров по количеству профессиональных игроков в сквош. Игра стала набирать популярность всего 15 лет назад, на территории города есть 4 центра для тренировок. Мэр отметил, что это зрелищный вид спорта, и посоветовал жителям Екатеринбурга посетить хотя бы пару матчей. telegram-канал Алексея Орлова telegram-канал Алексея Орлова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге с 8 по 10 ноября впервые проходит чемпионат России по сквошу — одному из олимпийских видов спорта. В город прибыли спортсмены из 14 регионов, которые сыграют более 200 матчей, сообщил мэр города Алексей Орлов. «Екатеринбург впервые принимает чемпионат России по сквошу. В уральскую столицу прибыли атлеты высочайшего класса из 14 регионов страны. Они сыграют более 200 матчей», — отметил Орлов в telegram-канале. По его словам, Екатеринбург является одним из лидеров по количеству профессиональных игроков в сквош. Игра стала набирать популярность всего 15 лет назад, на территории города есть 4 центра для тренировок. Мэр отметил, что это зрелищный вид спорта, и посоветовал жителям Екатеринбурга посетить хотя бы пару матчей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям