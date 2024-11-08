08 ноября 2024

В Екатеринбурге впервые проходит чемпионат России по сквошу. Фото

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Чемпионат УрФО по тяжелой атлетике. Екатеринбург, спорт, тяжелая атлетика, кубки чемпионов
Игра стала набирать популярность всего 15 лет назад Фото:

В Екатеринбурге с 8 по 10 ноября впервые проходит чемпионат России по сквошу — одному из олимпийских видов спорта. В город прибыли спортсмены из 14 регионов, которые сыграют более 200 матчей, сообщил мэр города Алексей Орлов.

«Екатеринбург впервые принимает чемпионат России по сквошу. В уральскую столицу прибыли атлеты высочайшего класса из 14 регионов страны. Они сыграют более 200 матчей», — отметил Орлов в telegram-канале.

По его словам, Екатеринбург является одним из лидеров по количеству профессиональных игроков в сквош. Игра стала набирать популярность всего 15 лет назад, на территории города есть 4 центра для тренировок. Мэр отметил, что это зрелищный вид спорта, и посоветовал жителям Екатеринбурга посетить хотя бы пару матчей.

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В Екатеринбурге с 8 по 10 ноября впервые проходит чемпионат России по сквошу — одному из олимпийских видов спорта. В город прибыли спортсмены из 14 регионов, которые сыграют более 200 матчей, сообщил мэр города Алексей Орлов. «Екатеринбург впервые принимает чемпионат России по сквошу. В уральскую столицу прибыли атлеты высочайшего класса из 14 регионов страны. Они сыграют более 200 матчей», — отметил Орлов в telegram-канале. По его словам, Екатеринбург является одним из лидеров по количеству профессиональных игроков в сквош. Игра стала набирать популярность всего 15 лет назад, на территории города есть 4 центра для тренировок. Мэр отметил, что это зрелищный вид спорта, и посоветовал жителям Екатеринбурга посетить хотя бы пару матчей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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