Водителей призвали отказаться от выезда на трассы Челябинска

Водителей призвали минимизировать поездки по дорогам в Челябинской области. В ближайшие дни ожидаются сильные снегопады, что может привести к образованию гололедицы и заторам на трассах. Об этом рассказали в Госавтоинспекции ГУ МВД России в регионе.
«На территории Челябинской области идут сильные осадки в виде снега, на дорогах возможно образование гололедицы. Водителям, по возможности, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
В Госавтоинспекции уточнили, что личный состав и дорожные службы переведены на усиленный режим работы. В случае происшествий или поломок автолюбителям предлагают обращаться к ближайшему экипажу ДПС или в диспетчерскую службу по телефону 112.
Как URA.RU писало ранее, на трассах Челябинской области 8 ноября произошло несколько смертельных ДТП. В Сосновском районе на автодороге «Западный обход Челябинска» в аварии погиб 46-летний водитель. На федеральной трассе М-5 в районе Усть-Катава в аварии смертельные травмы получили двое.
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