08 ноября 2024

Водителей призвали отказаться от выезда на трассы Челябинска

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Снежные кучи, сугробы и сосульки. Челябинск, сугроб, пробка, холод, зима, жкх, движение, снежная куча, коммунальные службы, трасса, автомобили, мороз
Из-за снега и метели в Челябинской области возможны пробки на дорогах Фото:

Водителей призвали минимизировать поездки по дорогам в Челябинской области. В ближайшие дни ожидаются сильные снегопады, что может привести к образованию гололедицы и заторам на трассах. Об этом рассказали в Госавтоинспекции ГУ МВД России в регионе.

«На территории Челябинской области идут сильные осадки в виде снега, на дорогах возможно образование гололедицы. Водителям, по возможности, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

В Госавтоинспекции уточнили, что личный состав и дорожные службы переведены на усиленный режим работы. В случае происшествий или поломок автолюбителям предлагают обращаться к ближайшему экипажу ДПС или в диспетчерскую службу по телефону 112.

Как URA.RU писало ранее, на трассах Челябинской области 8 ноября произошло несколько смертельных ДТП. В Сосновском районе на автодороге «Западный обход Челябинска» в аварии погиб 46-летний водитель. На федеральной трассе М-5 в районе Усть-Катава в аварии смертельные травмы получили двое.

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Водителей призвали минимизировать поездки по дорогам в Челябинской области. В ближайшие дни ожидаются сильные снегопады, что может привести к образованию гололедицы и заторам на трассах. Об этом рассказали в Госавтоинспекции ГУ МВД России в регионе. «На территории Челябинской области идут сильные осадки в виде снега, на дорогах возможно образование гололедицы. Водителям, по возможности, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. В Госавтоинспекции уточнили, что личный состав и дорожные службы переведены на усиленный режим работы. В случае происшествий или поломок автолюбителям предлагают обращаться к ближайшему экипажу ДПС или в диспетчерскую службу по телефону 112. Как URA.RU писало ранее, на трассах Челябинской области 8 ноября произошло несколько смертельных ДТП. В Сосновском районе на автодороге «Западный обход Челябинска» в аварии погиб 46-летний водитель. На федеральной трассе М-5 в районе Усть-Катава в аварии смертельные травмы получили двое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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