Происшествия ДТП Водителей призвали отказаться от выезда на трассы Челябинска 09 ноября 2024 в 10:20 Размер текста - 17 + Из-за снега и метели в Челябинской области возможны пробки на дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водителей призвали минимизировать поездки по дорогам в Челябинской области. В ближайшие дни ожидаются сильные снегопады, что может привести к образованию гололедицы и заторам на трассах. Об этом рассказали в Госавтоинспекции ГУ МВД России в регионе. «На территории Челябинской области идут сильные осадки в виде снега, на дорогах возможно образование гололедицы. Водителям, по возможности, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. В Госавтоинспекции уточнили, что личный состав и дорожные службы переведены на усиленный режим работы. В случае происшествий или поломок автолюбителям предлагают обращаться к ближайшему экипажу ДПС или в диспетчерскую службу по телефону 112. Как URA.RU писало ранее, на трассах Челябинской области 8 ноября произошло несколько смертельных ДТП. В Сосновском районе на автодороге «Западный обход Челябинска» в аварии погиб 46-летний водитель. На федеральной трассе М-5 в районе Усть-Катава в аварии смертельные травмы получили двое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Водителей призвали минимизировать поездки по дорогам в Челябинской области. В ближайшие дни ожидаются сильные снегопады, что может привести к образованию гололедицы и заторам на трассах. Об этом рассказали в Госавтоинспекции ГУ МВД России в регионе. «На территории Челябинской области идут сильные осадки в виде снега, на дорогах возможно образование гололедицы. Водителям, по возможности, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. В Госавтоинспекции уточнили, что личный состав и дорожные службы переведены на усиленный режим работы. В случае происшествий или поломок автолюбителям предлагают обращаться к ближайшему экипажу ДПС или в диспетчерскую службу по телефону 112. Как URA.RU писало ранее, на трассах Челябинской области 8 ноября произошло несколько смертельных ДТП. В Сосновском районе на автодороге «Западный обход Челябинска» в аварии погиб 46-летний водитель. На федеральной трассе М-5 в районе Усть-Катава в аварии смертельные травмы получили двое. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям