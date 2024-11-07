В лобовом ДТП, которое произошло утром 8 ноября на 62 километре автодороги «Западных обход Челябинска», погиб 46-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Авария произошла в Сосновском районе 8 ноября в 08:55 на 62 километре автодороги „Западный обход Челябинска“. В результате ДТП 46-летний водитель автомобиля Toyota Tundra от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По предварительным данным, 28-летний водитель Toyota Altezza выехал на полосу встречного движение и не справился с управлением. В результате столкнулся с движущимся на встречу автомобилем Toyota Tundra. О состоянии водителя автомобиля Toyota Altezza не сообщается. На месте работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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