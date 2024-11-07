07 ноября 2024

В лобовом ДТП на объездной Челябинска 8 ноября погиб мужчина. Видео

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На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции (архивное фото) Фото:

В лобовом ДТП, которое произошло утром 8 ноября на 62 километре автодороги «Западных обход Челябинска», погиб 46-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Авария произошла в Сосновском районе 8 ноября в 08:55 на 62 километре автодороги „Западный обход Челябинска“. В результате ДТП 46-летний водитель автомобиля Toyota Tundra от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По предварительным данным, 28-летний водитель Toyota Altezza выехал на полосу встречного движение и не справился с управлением. В результате столкнулся с движущимся на встречу автомобилем Toyota Tundra. О состоянии водителя автомобиля Toyota Altezza не сообщается. На месте работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

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В лобовом ДТП, которое произошло утром 8 ноября на 62 километре автодороги «Западных обход Челябинска», погиб 46-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Авария произошла в Сосновском районе 8 ноября в 08:55 на 62 километре автодороги „Западный обход Челябинска“. В результате ДТП 46-летний водитель автомобиля Toyota Tundra от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. По предварительным данным, 28-летний водитель Toyota Altezza выехал на полосу встречного движение и не справился с управлением. В результате столкнулся с движущимся на встречу автомобилем Toyota Tundra. О состоянии водителя автомобиля Toyota Altezza не сообщается. На месте работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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