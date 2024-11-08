Мэру Екатеринбурга пришлось уговаривать генералов закрыть главную площадь

В центре Екатеринбурга готовятся залить новогодний каток

09 ноября 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов убедил руководителей силовых ведомств войти в положение Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов приложил значительные аппаратные усилия, чтобы получить разрешение от силовиков на закрытие огромной парковки на площади 1905 года и обустройство там новогоднего катка (как Москве). Кулуарную подоплеку URA.RU раскрыл источник, близкий к региональной власти. Въезд на площадь закрыли в ночь на 9 ноября. Хотя должны были на несколько дней раньше. По словам собеседника агентства, возник спор с полицией и прокуратурой, которые выступают против проведения на площади каких-либо массовых мероприятий — из-за отсутствия паспорта безопасности. Такие документы силовики стали активно требовать после мартовского теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Орлов выступал [29 октября] на заседании областной антитеррористической комиссии (в нее входят руководители всех силовых ведомств, а координирует губернатор Евгений Куйвашев — прим. ред.) и попросил офицеров войти в положение. Гарантировав, что во время строительства катка, то есть до 21 декабря, будут предприняты так называемые компенсирующие меры безопасности», — передал источник. Проработает каток до середины февраля. А новогодний ледовый городок, традиционно располагавшийся на площади, перенесли в Исторический сквер. Обстановка на площади сейчас такая Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов приложил значительные аппаратные усилия, чтобы получить разрешение от силовиков на закрытие огромной парковки на площади 1905 года и обустройство там новогоднего катка (как Москве). Кулуарную подоплеку URA.RU раскрыл источник, близкий к региональной власти. Въезд на площадь закрыли в ночь на 9 ноября. Хотя должны были на несколько дней раньше. По словам собеседника агентства, возник спор с полицией и прокуратурой, которые выступают против проведения на площади каких-либо массовых мероприятий — из-за отсутствия паспорта безопасности. Такие документы силовики стали активно требовать после мартовского теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Орлов выступал [29 октября] на заседании областной антитеррористической комиссии (в нее входят руководители всех силовых ведомств, а координирует губернатор Евгений Куйвашев — прим. ред.) и попросил офицеров войти в положение. Гарантировав, что во время строительства катка, то есть до 21 декабря, будут предприняты так называемые компенсирующие меры безопасности», — передал источник. Проработает каток до середины февраля. А новогодний ледовый городок, традиционно располагавшийся на площади, перенесли в Исторический сквер.