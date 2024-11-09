В Тюмени на турнире екатеринбургского промоушена RCC за чемпионство в финале Гран-при полулегкого веса (65,8 кг) сразились два тюменца — Виктор Баталов и Шохрух Джиянов. Победителем определили Баталова единогласным решением судей после пяти раундов. А в звездном бою RCC Hard 11 Олег Фомич (Фомичев) одолел Гаджи Автомата (Наврузова), передает корреспондент URA.RU.
«Тяжелый бой, как тяжелая моя работа. Много труда на самом деле, здоровья, силы и веры уходит. Наверное, посвящу победу вере в себя, своим мечтам. После очень тяжелых времен я снова добрался до вершины. Я безумно счастлив и благодарен всем своим близким», — рассказал Виктор Баталов после своей победы. Ему вручили кулон чемпиона и бонус в один миллион рублей. Обоим финалистам достались дополнительные премиальные в размере 500 тысяч рублей. После поражения Шохрух Джиянов пустил слезу.
В главном бою Олега Фомича судьи признали победителем единогласно. Он является действующим чемпионом лиги Top Dog. По его словам, бывает всякое и никто не договаривался пытаться сделать его специально кровавым. Фомичев также добавил, что ему некуда было спешить, так как он знал умение Гаджи забирать победы сильными ударами в первых раундах. Противостояние прошло в тяжелом весе (93+ кг). Ранее Фомичу строчку в треке посвятил известный рэпер L'One, похвалив удар бойца с ближней дистанции.
Для Наврузова это второй бой после восстановления от тяжелой травмы руки, которую вылечить помог Игорь Алтушкин, основатель Русской медной компании, выделив средства на восстановление и место в кулачной лиге. На турнире RCC Hard 9 Гаджи Автомат отомстил за множественные переломы руки своему сопернику — бразильцу Фернандо Родригесу. Основателя РМК боец вновь поблагодарил после своего сегодняшнего поражения. Он отметил: за месяцы жизни в Екатеринбурге никто не сказал о делах Алтушкина ни одного плохого слова.
Масштабный турнир в спортивном комплексе «Центральный» в Тюмени анонсировали 14 октября, объявив дату проведения боев 9 ноября и главные события соревнования. О противостоянии двух тюменцев стало известно спустя десять дней.
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