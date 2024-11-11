Жители дома в центре Перми остались без отопления и горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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В доме по улице Ленина, 83 отключили отопление
В доме по улице Ленина, 83 отключили отопление Фото:

В одном из многоквартирных домов в центре Перми отключили отопление. В квартирах также наблюдается слабый напор горячей воды. О проблемах жильцы рассказали в telegram-канале «ЧП Пермь».

«На улице Ленина, 83 сперва батареи еле грели, звонки в управляющую компанию роли не сыграли. К выходным они стали холодными, а горячая вода еле живая. В „Т Плюс“ заявили сперва, что они не в курсе проблемы, потом сообщили, что у них ведутся регулировочные работы. Мы, жители дома, не в курсе этого, замерзаем в квартирах», — пожаловался один из жильцов.

Как сообщил URA.RU руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Перми Александр Молчанов, со стороны компании системы теплоснабжения и горячего водоснабжения работают в штатном режиме с нормативными показателями давления и температуры. «При неполадках с распределением тепла и горячей воды внутри дома проблемы устраняет обслуживающая организация — УК или ТСЖ. Все внутридомовые сети — зона ответственности управляющей организации», — пояснил Молчанов.

URA.RU отправило запрос в ООО «Управляющая компания ДСТ П», обслуживающее дом по улице Ленина, 83. Ответ на него ожидается.

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В одном из многоквартирных домов в центре Перми отключили отопление. В квартирах также наблюдается слабый напор горячей воды. О проблемах жильцы рассказали в telegram-канале «ЧП Пермь». «На улице Ленина, 83 сперва батареи еле грели, звонки в управляющую компанию роли не сыграли. К выходным они стали холодными, а горячая вода еле живая. В „Т Плюс“ заявили сперва, что они не в курсе проблемы, потом сообщили, что у них ведутся регулировочные работы. Мы, жители дома, не в курсе этого, замерзаем в квартирах», — пожаловался один из жильцов. Как сообщил URA.RU руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Перми Александр Молчанов, со стороны компании системы теплоснабжения и горячего водоснабжения работают в штатном режиме с нормативными показателями давления и температуры. «При неполадках с распределением тепла и горячей воды внутри дома проблемы устраняет обслуживающая организация — УК или ТСЖ. Все внутридомовые сети — зона ответственности управляющей организации», — пояснил Молчанов. URA.RU отправило запрос в ООО «Управляющая компания ДСТ П», обслуживающее дом по улице Ленина, 83. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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