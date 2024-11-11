Жители дома в центре Перми остались без отопления и горячей воды

В одном из многоквартирных домов в центре Перми отключили отопление. В квартирах также наблюдается слабый напор горячей воды. О проблемах жильцы рассказали в telegram-канале «ЧП Пермь».
«На улице Ленина, 83 сперва батареи еле грели, звонки в управляющую компанию роли не сыграли. К выходным они стали холодными, а горячая вода еле живая. В „Т Плюс“ заявили сперва, что они не в курсе проблемы, потом сообщили, что у них ведутся регулировочные работы. Мы, жители дома, не в курсе этого, замерзаем в квартирах», — пожаловался один из жильцов.
Как сообщил URA.RU руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Перми Александр Молчанов, со стороны компании системы теплоснабжения и горячего водоснабжения работают в штатном режиме с нормативными показателями давления и температуры. «При неполадках с распределением тепла и горячей воды внутри дома проблемы устраняет обслуживающая организация — УК или ТСЖ. Все внутридомовые сети — зона ответственности управляющей организации», — пояснил Молчанов.
URA.RU отправило запрос в ООО «Управляющая компания ДСТ П», обслуживающее дом по улице Ленина, 83. Ответ на него ожидается.
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