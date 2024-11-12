В ХМАО транспортная полиция наказала родителей, дети которых гуляли по льду

Родителей из ХМАО, чьи дети гуляли по опасному тонкому льду реки Обь, привлекли к административной ответственности. Транспортная полиция заметила мальчиков во время рейда в поселке Приобье Октябрьского района.
«При проведении рейдового мероприятия вблизи поселка Приобье Октябрьского района ХМАО, на 21 км протоки Алешкинская реки Обь, полицейские заметили двоих 10-летних мальчиков, которые гуляли по тонкому льду замерзшей реки. Родителей мальчиков привлекли к административной ответственности по статье за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних», — указано в публикации на официальном сайте уральской транспортной полиции.
По словам полицейских, школьники зашли на лед из любопытства после уроков. Полиция попросила детей уйти со льда.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) группа детей вышла на лед Комсомольского озера. Местные жители беспокоятся за безопасность школьников, так как лед еще не окреп.
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