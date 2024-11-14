Пятизвездочный отель Radisson в Перми получил разрешение на эксплуатацию

В Перми новый пятизвездочный отель международной сети Radisson получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте краевого минимущества.
«Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового пятизвёздочного отеля Radisson. Он расположен на пересечении улиц Попова и Монастырской в Перми», — говорится на сайте ведомства.
Отель рассчитан на 158 номеров. На верхнем этаже будут находиться бассейн, тренажерный зал, SPA-комплекс, джакузи и круглосуточный ресторан с видом на город. Гостиница входит в состав многофункционального центра «Эспланада».
Ранее мэр Перми показал, как новый пятизвездочный отель Radisson выглядит изнутри. Гостиницу планируют открыть в начале 2025 года.
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