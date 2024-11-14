14 ноября 2024

Пятизвездочный отель Radisson в Перми получил разрешение на эксплуатацию

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Новый пятизвездочный отель Radisson в Перми готовится к открытию
Новый пятизвездочный отель Radisson в Перми готовится к открытию Фото:

В Перми новый пятизвездочный отель международной сети Radisson получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте краевого минимущества.

«Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового пятизвёздочного отеля Radisson. Он расположен на пересечении улиц Попова и Монастырской в Перми», — говорится на сайте ведомства.

Отель рассчитан на 158 номеров. На верхнем этаже будут находиться бассейн, тренажерный зал, SPA-комплекс, джакузи и круглосуточный ресторан с видом на город. Гостиница входит в состав многофункционального центра «Эспланада».

Ранее мэр Перми показал, как новый пятизвездочный отель Radisson выглядит изнутри. Гостиницу планируют открыть в начале 2025 года. 

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В Перми новый пятизвездочный отель международной сети Radisson получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте краевого минимущества. «Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового пятизвёздочного отеля Radisson. Он расположен на пересечении улиц Попова и Монастырской в Перми», — говорится на сайте ведомства. Отель рассчитан на 158 номеров. На верхнем этаже будут находиться бассейн, тренажерный зал, SPA-комплекс, джакузи и круглосуточный ресторан с видом на город. Гостиница входит в состав многофункционального центра «Эспланада». Ранее мэр Перми показал, как новый пятизвездочный отель Radisson выглядит изнутри. Гостиницу планируют открыть в начале 2025 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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