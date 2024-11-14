В Пермском крае рыбаки открыли сезон подледного лова. Предупреждения МЧС об опасности этого занятия их не останавливают. В основном рыбаки пока выбирают небольшие водоемы, а также заливы больших рек. Но многие уже испытали на прочность и лед Нытвенского пруда — одного из крупнейших искусственных водоемов на Европейской части России. Впечатлениями рыбаки делятся в социальных сетях.
Владимир Карнаев опробовал лед реке Сюзьва. Сразу зайти на него мужчине не удалось. «Сюзьва. Пришел на первый омут, а там печаль, тоска — не подлезть, не зайти, тем более выйти сухим. Решил пройти по реке кверху до большого омута, а там оказалось все замечательно — весь омут покрыт равномерным льдом около 7 см», — рассказал рыбак в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». На пруду в Нытве рыбаки на неделе фиксировали толщину льда 5-10 см. «Заход на лед нормальный, но как-то с опаской, при помощи пешни. А потом и пешня не нужна. Ходить можно, иногда потрескивает, толщина от 8 до 5 см. По рыбе: рыба есть, и она не может не есть», — рассказывает Андрей Гул.
Ловят рыбу также на льду рек Сива и Шалашная, на пруду в Григорьевском и других местах. Власти между тем предупреждают, что пока лед слишком тонкий, и выходить на него опасно. «Пожалуйста, проявите благоразумие — не рискуйте жизнью и здоровьем, не выходите на неокрепший лед водоемов, дождитесь его становления и безопасной толщины!» — пишут, например, чиновники на странице мэрии Нытвы в соцсети «ВКонтакте».
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