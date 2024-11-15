Пермяку грозит 10 лет тюрьмы за кражу песка в ХМАО

Полицейские Нефтеюганского района поймали пермяка, которого подозревают в краже 11 тонн песка у компании по добыче полезных ископаемых. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщил telegram-канал «Полиция Югры».
«С июня по сентябрь 2024 года 67-летний житель Пермского края, работая на контрольно-пропускном пункте добывающей компании, реализовал 11 тысяч тонн песка заинтересованным частным лицам. Общая сумма материального ущерба, причиненного предприятию, составила свыше 3,5 миллионов рублей», — следует из сообщения.
За кражу в особо крупном размере на пермяка возбудили уголовное дело. Одна из санкций по статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.
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