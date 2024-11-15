Пермяку грозит 10 лет тюрьмы за кражу песка в ХМАО

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Пермяка подозревают в краже 11 тонн песка
Пермяка подозревают в краже 11 тонн песка Фото:

Полицейские Нефтеюганского района поймали пермяка, которого подозревают в краже 11 тонн песка у компании по добыче полезных ископаемых. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщил telegram-канал «Полиция Югры».

«С июня по сентябрь 2024 года 67-летний житель Пермского края, работая на контрольно-пропускном пункте добывающей компании, реализовал 11 тысяч тонн песка заинтересованным частным лицам. Общая сумма материального ущерба, причиненного предприятию, составила свыше 3,5 миллионов рублей», — следует из сообщения.

За кражу в особо крупном размере на пермяка возбудили уголовное дело. Одна из санкций по статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

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Полицейские Нефтеюганского района поймали пермяка, которого подозревают в краже 11 тонн песка у компании по добыче полезных ископаемых. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщил telegram-канал «Полиция Югры». «С июня по сентябрь 2024 года 67-летний житель Пермского края, работая на контрольно-пропускном пункте добывающей компании, реализовал 11 тысяч тонн песка заинтересованным частным лицам. Общая сумма материального ущерба, причиненного предприятию, составила свыше 3,5 миллионов рублей», — следует из сообщения. За кражу в особо крупном размере на пермяка возбудили уголовное дело. Одна из санкций по статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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