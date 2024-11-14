В Перми 32-летнюю женщину задержали за кражу мягких игрушек из цветочного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.
«В дежурную часть отдела полиции Свердловского района обратилась продавец цветочного магазина. Она сообщила, что утром зашла покупательница, осмотрела ассортимент мягких игрушек, выбрала большого плюшевого медведя и мопса и убежала с ними. Сотрудницы магазина ее не догнали», — рассказали в ведомстве.
Полицейские задержали грабительницу по месту жительства и обнаружила похищенные игрушки. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ). В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении на период следствия.
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