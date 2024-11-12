Пермские власти назвали самые прибыльные и самые убыточные автобусные маршруты

Самым прибыльным автобусным маршрутом в Перми стал №27, а наибольшую дотацию из бюджета получил маршрут №20. Об этом на заседании думского комитета сообщил начальник городского дептранса Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU.
«В топе маршрутов, имеющих положительный финансовый результат за первые девять месяцев 2024 года, маршруты в центральной части города, имеющие короткую продолжительность поездки и высокий пассажиропоток. Это №27 (+32,3 млн рублей), №1 (+19 млн рублей), №56 (+10,3 млн рублей), №37 (+9,9 млн рублей) и №17 (+4,5 млн рублей)», — рассказал Путин.
В список автобусных маршрутов с отрицательным финансовым результатом вошли №20 (-71,1 млн рублей), №32 (-64,7 млн рублей), №77 (-56,1 млн рублей). Большие дотации из бюджета также получили трамвайные маршруты №5 (-40,9 млн рублей) и №7 (-41,5 млн рублей).
Доходы транспортной отрасли за период с января по сентябрь текущего года составили 3,7 млрд рублей, а расходы — порядка 5 млрд рублей. Продажи проездных принесли бюджету 265,4 млн рублей. Размер дотации составил 1,028 млрд рублей.
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