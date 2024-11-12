12 ноября 2024

Пермские власти назвали самые прибыльные и самые убыточные автобусные маршруты

Автобусный маршрут №27 стал самым прибыльным в Перми в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С января по сентябрь доходы транспортной отрасли в Перми составили 3,7 млрд рублей
С января по сентябрь доходы транспортной отрасли в Перми составили 3,7 млрд рублей Фото:

Самым прибыльным автобусным маршрутом в Перми стал №27, а наибольшую дотацию из бюджета получил маршрут №20. Об этом на заседании думского комитета сообщил начальник городского дептранса Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU.

«В топе маршрутов, имеющих положительный финансовый результат за первые девять месяцев 2024 года, маршруты в центральной части города, имеющие короткую продолжительность поездки и высокий пассажиропоток. Это №27 (+32,3 млн рублей), №1 (+19 млн рублей), №56 (+10,3 млн рублей), №37 (+9,9 млн рублей) и №17 (+4,5 млн рублей)», — рассказал Путин.

В список автобусных маршрутов с отрицательным финансовым результатом вошли №20 (-71,1 млн рублей), №32 (-64,7 млн рублей), №77 (-56,1 млн рублей). Большие дотации из бюджета также получили трамвайные маршруты №5 (-40,9 млн рублей) и №7 (-41,5 млн рублей).

Доходы транспортной отрасли за период с января по сентябрь текущего года составили 3,7 млрд рублей, а расходы — порядка 5 млрд рублей. Продажи проездных принесли бюджету 265,4 млн рублей. Размер дотации составил 1,028 млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самым прибыльным автобусным маршрутом в Перми стал №27, а наибольшую дотацию из бюджета получил маршрут №20. Об этом на заседании думского комитета сообщил начальник городского дептранса Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU. «В топе маршрутов, имеющих положительный финансовый результат за первые девять месяцев 2024 года, маршруты в центральной части города, имеющие короткую продолжительность поездки и высокий пассажиропоток. Это №27 (+32,3 млн рублей), №1 (+19 млн рублей), №56 (+10,3 млн рублей), №37 (+9,9 млн рублей) и №17 (+4,5 млн рублей)», — рассказал Путин. В список автобусных маршрутов с отрицательным финансовым результатом вошли №20 (-71,1 млн рублей), №32 (-64,7 млн рублей), №77 (-56,1 млн рублей). Большие дотации из бюджета также получили трамвайные маршруты №5 (-40,9 млн рублей) и №7 (-41,5 млн рублей). Доходы транспортной отрасли за период с января по сентябрь текущего года составили 3,7 млрд рублей, а расходы — порядка 5 млрд рублей. Продажи проездных принесли бюджету 265,4 млн рублей. Размер дотации составил 1,028 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...