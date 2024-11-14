В Кунгуре (Пермский край) задержали четверых жителей прикамской столицы, которые размещали в городе граффити с рекламой запрещенных интернет-магазинов. Всего за три дня они успели нанести на фасады зданий порядка 400 оттисков, пояснила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
«В ходе личного досмотра у молодых людей изъят трафарет и баллон с краской. Установлено, что задержанные проживают в Перми, им от 19 до 23 лет. Они не работающие, ранее имеющие конфликт с законом, один из них — студент. За три дня в Кунгуре задержанные нанесли на здания более 400 оттисков, содержащих незаконную рекламу», — рассказали правоохранители.
Пермяки объяснили, что криминальную подработку нашли в одном из мессенджеров. Сейчас решается вопрос о привлечении молодых людей к административной ответственности.
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