14 ноября 2024

Четверо пермяков разместили 400 граффити с рекламой наркотиков в Кунгуре. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодые люди ездили по городам и наносили на фасады зданий оттиски запрещенных магазинов
Молодые люди ездили по городам и наносили на фасады зданий оттиски запрещенных магазинов Фото:

В Кунгуре (Пермский край) задержали четверых жителей прикамской столицы, которые размещали в городе граффити с рекламой запрещенных интернет-магазинов. Всего за три дня они успели нанести на фасады зданий порядка 400 оттисков, пояснила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В ходе личного досмотра у молодых людей изъят трафарет и баллон с краской. Установлено, что задержанные проживают в Перми, им от 19 до 23 лет. Они не работающие, ранее имеющие конфликт с законом, один из них — студент. За три дня в Кунгуре задержанные нанесли на здания более 400 оттисков, содержащих незаконную рекламу», — рассказали правоохранители.

Пермяки объяснили, что криминальную подработку нашли в одном из мессенджеров. Сейчас решается вопрос о привлечении молодых людей к административной ответственности.

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В Кунгуре (Пермский край) задержали четверых жителей прикамской столицы, которые размещали в городе граффити с рекламой запрещенных интернет-магазинов. Всего за три дня они успели нанести на фасады зданий порядка 400 оттисков, пояснила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «В ходе личного досмотра у молодых людей изъят трафарет и баллон с краской. Установлено, что задержанные проживают в Перми, им от 19 до 23 лет. Они не работающие, ранее имеющие конфликт с законом, один из них — студент. За три дня в Кунгуре задержанные нанесли на здания более 400 оттисков, содержащих незаконную рекламу», — рассказали правоохранители. Пермяки объяснили, что криминальную подработку нашли в одном из мессенджеров. Сейчас решается вопрос о привлечении молодых людей к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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