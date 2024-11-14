Пермский горнолыжный курорт стал лучшим в ПФО

В Москве подвели итоги национальной премии «Горы России-2024». Горнолыжный курорт «Губаха» (Пермский край) занял первое место среди комплексов Приволжского федерального округа, сообщила жена владельца курорта Диана Габдуллина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Номинация „Лучший в России горнолыжный курорт Приволжского федерального округа“. Победителем стал всесезонный курорт „Губаха“», — рассказала Габдуллина.
Курорт «Губаха» становится победителем премии не первый год. В 2023 году он занял первое место в номинации «Лучший отель горнолыжного курорта ПФО».
Ранее URA.RU рассказало, что горнолыжный сезон в «Губахе» начнется раньше срока. В техническом режиме курорт начнет работать с 16 ноября.
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