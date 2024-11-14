14 ноября 2024

Пермский горнолыжный курорт стал лучшим в ПФО

Пермский горнолыжный курорт «Губаха» выиграл национальную премию «Горы России»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Губаха» становится победителем премии не первый раз
«Губаха» становится победителем премии не первый раз Фото:

В Москве подвели итоги национальной премии «Горы России-2024». Горнолыжный курорт «Губаха» (Пермский край) занял первое место среди комплексов Приволжского федерального округа, сообщила жена владельца курорта Диана Габдуллина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Номинация „Лучший в России горнолыжный курорт Приволжского федерального округа“. Победителем стал всесезонный курорт „Губаха“», — рассказала Габдуллина.

Курорт «Губаха» становится победителем премии не первый год. В 2023 году он занял первое место в номинации «Лучший отель горнолыжного курорта ПФО».

Ранее URA.RU рассказало, что горнолыжный сезон в «Губахе» начнется раньше срока. В техническом режиме курорт начнет работать с 16 ноября.

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В Москве подвели итоги национальной премии «Горы России-2024». Горнолыжный курорт «Губаха» (Пермский край) занял первое место среди комплексов Приволжского федерального округа, сообщила жена владельца курорта Диана Габдуллина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Номинация „Лучший в России горнолыжный курорт Приволжского федерального округа“. Победителем стал всесезонный курорт „Губаха“», — рассказала Габдуллина. Курорт «Губаха» становится победителем премии не первый год. В 2023 году он занял первое место в номинации «Лучший отель горнолыжного курорта ПФО». Ранее URA.RU рассказало, что горнолыжный сезон в «Губахе» начнется раньше срока. В техническом режиме курорт начнет работать с 16 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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