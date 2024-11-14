14 ноября 2024

Владелец мясного магазина в Перми планирует открыть ресторан премиум-класса

© Служба новостей «URA.RU»
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Деталей о новом заведении владелец пока не раскрывает
Деталей о новом заведении владелец пока не раскрывает Фото:

Владелец пермского магазина «Мясология» и гриль-бара «Гриль-гараж» Александр Сидорук готовит к запуску новый проект. Он планирует открыть ресторан премиум-класса и набирает сотрудников. Об этом сказано на сайте hh.ru.

«ИП Сидорук А. В . ищет менеджера в новый ресторан класса премиум в самом центре города Перми. Зарплата от 65 тысяч рублей», — сказано в объявлении.

Информация о месте нового заведения и дате открытия не раскрывается. Также в новый ресторан ищут повара, уборщика, бармена и официанта.

Александр Сидорук в 2020 году открыл магазин «Мясология» на улице Ленина, 74. Второй магазин появился на улице Лихвитнская, 93 в начале 2024 года. В августе по этому же адресу начал работать гриль-бар «Гриль-гараж».

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Владелец пермского магазина «Мясология» и гриль-бара «Гриль-гараж» Александр Сидорук готовит к запуску новый проект. Он планирует открыть ресторан премиум-класса и набирает сотрудников. Об этом сказано на сайте hh.ru. «ИП Сидорук А. В . ищет менеджера в новый ресторан класса премиум в самом центре города Перми. Зарплата от 65 тысяч рублей», — сказано в объявлении. Информация о месте нового заведения и дате открытия не раскрывается. Также в новый ресторан ищут повара, уборщика, бармена и официанта. Александр Сидорук в 2020 году открыл магазин «Мясология» на улице Ленина, 74. Второй магазин появился на улице Лихвитнская, 93 в начале 2024 года. В августе по этому же адресу начал работать гриль-бар «Гриль-гараж».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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