14 ноября 2024

За работу с багажом в аэропорту Шереметьево пермякам заплатят от 192 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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От сотрудников требуется проверять тележки перед погрузкой в самолет
От сотрудников требуется проверять тележки перед погрузкой в самолет Фото:

Жителям Прикамья предложили работу контролер багажа в столичной аэропорту Шереметьево. Вахтовикам пообещали зарплату от 192 тысяч рублей, указано в описании вакансии.

«Работа для жителей Пермского края. Контролер багажа вахтой в аэропорт Шереметьево. Зарплата: от 192 000 на руки. Срок вахты на выбор 35, 45 или 60 смен. При открытии вахты на 60 смен — ставка 3200 рублей в день. При открытии вахты 35 или 45 смен — ставка 2780 рублей в день», — написано на портале «Авито Работа».

Работодатель предлагает соискателям бесплатное двухразовое питание и полдник на производстве, еженедельные авансы и возможность карьерного роста. Проезд к месту работы будет компенсирован или организован за счет компании.

Ранее пермяков звали работать грузчиками в один из московских аэропортов за зарплату в 390 тысяч рублей. А мойщикам самолетов предлагали 400 тысяч рублей за работу.

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Жителям Прикамья предложили работу контролер багажа в столичной аэропорту Шереметьево. Вахтовикам пообещали зарплату от 192 тысяч рублей, указано в описании вакансии. «Работа для жителей Пермского края. Контролер багажа вахтой в аэропорт Шереметьево. Зарплата: от 192 000 на руки. Срок вахты на выбор 35, 45 или 60 смен. При открытии вахты на 60 смен — ставка 3200 рублей в день. При открытии вахты 35 или 45 смен — ставка 2780 рублей в день», — написано на портале «Авито Работа». Работодатель предлагает соискателям бесплатное двухразовое питание и полдник на производстве, еженедельные авансы и возможность карьерного роста. Проезд к месту работы будет компенсирован или организован за счет компании. Ранее пермяков звали работать грузчиками в один из московских аэропортов за зарплату в 390 тысяч рублей. А мойщикам самолетов предлагали 400 тысяч рублей за работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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