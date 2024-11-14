За работу с багажом в аэропорту Шереметьево пермякам заплатят от 192 000 рублей

Жителям Прикамья предложили работу контролер багажа в столичной аэропорту Шереметьево. Вахтовикам пообещали зарплату от 192 тысяч рублей, указано в описании вакансии.
«Работа для жителей Пермского края. Контролер багажа вахтой в аэропорт Шереметьево. Зарплата: от 192 000 на руки. Срок вахты на выбор 35, 45 или 60 смен. При открытии вахты на 60 смен — ставка 3200 рублей в день. При открытии вахты 35 или 45 смен — ставка 2780 рублей в день», — написано на портале «Авито Работа».
Работодатель предлагает соискателям бесплатное двухразовое питание и полдник на производстве, еженедельные авансы и возможность карьерного роста. Проезд к месту работы будет компенсирован или организован за счет компании.
Ранее пермяков звали работать грузчиками в один из московских аэропортов за зарплату в 390 тысяч рублей. А мойщикам самолетов предлагали 400 тысяч рублей за работу.
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