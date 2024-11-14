Подрядчик рассказал о ходе строительства стадиона «Юность» в Перми

В Перми на стадионе «Юность» завершились подготовительные работы для монтажа кровли. Подрядчик приступил к установке фасада.
«С начала сентября были проделаны работы по установке балок, ферм, прогонов и ригелей для последующего монтажа кровли. Завершен монтаж более 160 тонн металлоконструкций. Следующий этап — установка фасада», — рассказал руководитель компании-подрядчика «Стройинвест» Виктор Ярыгин.
В рамках проекта предусмотрено строительство четырехэтажного спорткомплекса со вспомогательными и административными помещениями. Площадь объекта составит более девяти тысяч квадратных метров. Новые трибуны вместят 1 600 человек.
Ранее URA.RU рассказывало, что стадион «Юность» в Перми откроют в конце лета-начале осени 2025 года. Затем власти планируют провести реконструкцию дворца спорта «Орленок».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!