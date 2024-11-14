14 ноября 2024

Подрядчик рассказал о ходе строительства стадиона «Юность» в Перми

На стадионе «Юность» в Перми началась установка фасада
© Служба новостей «URA.RU»
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На стадионе «Юность» в Перми строители завершили подготовительные работы для установки кровли
На стадионе «Юность» в Перми строители завершили подготовительные работы для установки кровли Фото:

В Перми на стадионе «Юность» завершились подготовительные работы для монтажа кровли. Подрядчик приступил к установке фасада.

«С начала сентября были проделаны работы по установке балок, ферм, прогонов и ригелей для последующего монтажа кровли. Завершен монтаж более 160 тонн металлоконструкций. Следующий этап — установка фасада», — рассказал руководитель компании-подрядчика «Стройинвест» Виктор Ярыгин.

В рамках проекта предусмотрено строительство четырехэтажного спорткомплекса со вспомогательными и административными помещениями. Площадь объекта составит более девяти тысяч квадратных метров. Новые трибуны вместят 1 600 человек.

Ранее URA.RU рассказывало, что стадион «Юность» в Перми откроют в конце лета-начале осени 2025 года. Затем власти планируют провести реконструкцию дворца спорта «Орленок». 

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В Перми на стадионе «Юность» завершились подготовительные работы для монтажа кровли. Подрядчик приступил к установке фасада. «С начала сентября были проделаны работы по установке балок, ферм, прогонов и ригелей для последующего монтажа кровли. Завершен монтаж более 160 тонн металлоконструкций. Следующий этап — установка фасада», — рассказал руководитель компании-подрядчика «Стройинвест» Виктор Ярыгин. В рамках проекта предусмотрено строительство четырехэтажного спорткомплекса со вспомогательными и административными помещениями. Площадь объекта составит более девяти тысяч квадратных метров. Новые трибуны вместят 1 600 человек. Ранее URA.RU рассказывало, что стадион «Юность» в Перми откроют в конце лета-начале осени 2025 года. Затем власти планируют провести реконструкцию дворца спорта «Орленок». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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