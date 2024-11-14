14 ноября 2024

Общественники из Пыть-Яха попросили губернатора ХМАО вмешаться в их конфликт с мэром

Общественники из ХМАО попросили губернатора вмешаться в конфликт с мэром
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сокращенные общественники Пыть-Яха попросили губернатора ХМАО о помощи
Сокращенные общественники Пыть-Яха попросили губернатора ХМАО о помощи Фото:

Общественники из Пыть-Яха обратились к губернатору ХМАО Руслану Кухаруку с просьбой восстановить совет по ЖКХ, который упразднил мэр города Дмитрий Горбунов. Копия обращения есть в распоряжении редакции URA.RU.

«Прошу оказать содействие в решении вопроса восстановления общественного совета по вопросам ЖКХ. Администрация города приняла единоличное решение прекратить деятельность совета. <…> Просим оказать содействие в поддержке общественного совета по вопросам ЖКХ, как самостоятельного органа на территории муниципального образования», — следует из документа.

Ранее URA.RU писало, что Горбунов распустил общественный совет по ЖКХ. По словам источника агентства, глава города планирует ликвидировать все профильные советы, оставив один городской, в который войдут только 26 участников.

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Общественники из Пыть-Яха обратились к губернатору ХМАО Руслану Кухаруку с просьбой восстановить совет по ЖКХ, который упразднил мэр города Дмитрий Горбунов. Копия обращения есть в распоряжении редакции URA.RU. «Прошу оказать содействие в решении вопроса восстановления общественного совета по вопросам ЖКХ. Администрация города приняла единоличное решение прекратить деятельность совета. <…> Просим оказать содействие в поддержке общественного совета по вопросам ЖКХ, как самостоятельного органа на территории муниципального образования», — следует из документа. Ранее URA.RU писало, что Горбунов распустил общественный совет по ЖКХ. По словам источника агентства, глава города планирует ликвидировать все профильные советы, оставив один городской, в который войдут только 26 участников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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