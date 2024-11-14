Общественники из Пыть-Яха попросили губернатора ХМАО вмешаться в их конфликт с мэром

Общественники из Пыть-Яха обратились к губернатору ХМАО Руслану Кухаруку с просьбой восстановить совет по ЖКХ, который упразднил мэр города Дмитрий Горбунов. Копия обращения есть в распоряжении редакции URA.RU.
«Прошу оказать содействие в решении вопроса восстановления общественного совета по вопросам ЖКХ. Администрация города приняла единоличное решение прекратить деятельность совета. <…> Просим оказать содействие в поддержке общественного совета по вопросам ЖКХ, как самостоятельного органа на территории муниципального образования», — следует из документа.
Ранее URA.RU писало, что Горбунов распустил общественный совет по ЖКХ. По словам источника агентства, глава города планирует ликвидировать все профильные советы, оставив один городской, в который войдут только 26 участников.
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